20 Dakika'nın Konuğu Oldu!

Tekin, NTV Radyo dinleyicilerine grubun yirmi yıllık geçmişinden, albümlerinden ve grup içi dostluklarından bahsetti.

"1996 bizim için erken başlangıç oldu"

Arkadaşlıklarının lise yıllarına dayandığını anlatan sanatçı, 1996'da mezun olduktan tam bir hafta sonra ilk albümlerinin piyasaya çıktığını ve aslında müzik dünyasına erken bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Birlikte karar veren ve yeri geldiğinde empati kuran bir grup olduklarını belirten Tekin, bunca yıl birbirlerinden hiç sıkılmadıklarını bilakis çok şey öğrendiklerini sözlerine ekledi.

"Eurovision'a İngilizce şarkıyla katılsaydık ikinci olabilirdik"

Mor ve Ötesi'nin 2008'de Eurovision'a katılmasıyla ilgili Tekin şunları söyledi: "Türkçe bir şarkıyla katılmak bizim bilinçli bir tercihimizdi. Biz orada bir derece alma hedefiyle değil, kendi müziğimizi olabildiğince ifade etmek ve bu yolla Türkiye'yi temsil etmek için katıldık." Tekin ayrıca, İngilizce bir şarkıyla katılmış olsalardı, ikinci olabileceklerini ekliyor.

"Mor ve Ötesi'nin dört albümlük serisi satışta"

Çıkarttıkları ilk seri albümün ardından şu an piyasada dört albümlük serinin satışta olduğunu hatırlatan sanatçı, sınırlı sayıda basılacak üçüncü albüm serisinin de müjdesini verdi.

"Babajim stüdyosunun işletmesini aldık"

"Türkiye'nin en iyi ses stüdyolarından bir tanesi olan Babajim'in kapanması söz konusuydu, biz de inisiyatif kullanıp böyle bir şeye izin vermek istemedik" diyen Harun Tekin, üç ay önce üç arkadaşıyla beraber Babajim stüdyosunun işletmesini devraldığını açıkladı.

"Cem Karaca ile beraber sahne almak isterdik"

"Cem Karaca ile beraber sahne almak isterdik" diyen Tekin, "Kendisi yaptıklarıyla bizim çok kafamızı açan, bizi aydınlatan biriydi. O olmasaydı, çok daha fakir olurduk. Onun hikayesini takip ettiğiniz zaman, bir sürü şeyi daha iyi anlıyorsunuz" diyerek, keyifli sohbeti noktaladı.

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