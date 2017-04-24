20 Bin Kişi Obeziteyle Mücadele İçin Yürüdü
Denizli’de, obeziteyle mücadele kapsamında düzenlenen Merkezefendi 3’üncü Bahar Yürüyüşü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Denizli'de, obeziteyle mücadele kapsamında düzenlenen Merkezefendi 3'üncü Bahar Yürüyüşü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik öncesinde belediye tarafından, katılımcılara üzerinde ay yıldız bulunan şapkalar dağıtıldı.