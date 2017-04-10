20 Ayda 10 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanı Işık, "Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz.
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