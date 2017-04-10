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20 Ayda 10 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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20 Ayda 10 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanı Işık, "Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz.

20 Ayda 10 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanı Işık, "Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi." dedi.

Kaynak: Dunya.com