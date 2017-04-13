2 Yıldır Tutuklu Bağrıyanık Hakkında Fetö'den Yeni Dava
MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 yıl önce Antalya'daki evinde gözaltına alınıp tutuklanan Adana Cumhuriyet eski Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'ın telefonunda 'ByLock' tespit edildi.
MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 yıl önce Antalya'daki evinde gözaltına alınıp tutuklanan Adana Cumhuriyet eski Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'ın telefonunda 'ByLock' tespit edildi. Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bağrıyanık hakkında FETÖ/PDY örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili Sinan Tür tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianemede, halen Sincan F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Süleyman Bağrıyanık'ın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından cezalandırılması istendi.
İddianamede, 29 Kasım 2016 tarihinde silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilen Süleyman Bağrıyanık'ın MİT tırlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 Mayıs 2015 tarihinde Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi talimatıyla gözaltına alınıp tutuklandığı kaydedildi. Halen Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde MİT tırlarıyla ilgili davadan yargılaması devam eden Bağrıyanık'ın alınan ifadesinde, hiçbir örgüt üyesi olmadığını, hiçbir cemaate bağlı olmadığını, hiçbir terör örgütüyle irtibatı iltisakı olmadığını, hiçbir derneğe üye olmadığını, FETÖ/PDY örgüt üyesi olmadığını, terör örgütleriyle isminin yan yana anılmasının kendisini derinden üzdüğünü, yaşam şeklinin cemaatçilerin yaşam tarzıyla asla bağdaşmadığını söylediği kaydedildi.
İddianamede, örgüt üyesi olmadığı için TCK. 221 maddesi anlamında etkin pişmanlıktan faydalanma talebinin söz konusu olmadığını belirten Süleyman Bağrıyanık'ın cep telefonunda tespit edilen ByLock proğramını da inkar ettiği, ne böyle bir programı indirdiğini, ne de kullandığını beyan ettiği belirtildi. Buna karşılık Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün 3 şubat 2017 tarihli yazısında Süleyman Bağrıyanık'ın cep telefonunda 19 Ağustos 2014 tarihinde ByLock kullanıldığına dair tespit edildiği belirtilen iddianemede, şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Devletini, yurtiçi ve yurt dışında itibarsızlaştırmak istediği öne sürüldü. Devletin gizli sırlarını ifşa etmek kastı ile hareket ederek kamuoyunda herkes tarafından vatan hainliği olarak nitelendirilen eylemleri gerçekleştirdiği öne sürülen Bağrıyanık'ın, yanlış ve yalan bilgilerle devletin terör örgütlerine yardım ediyor görüntüsü vermeye çalıştığı kaydedildi. İddianemede şüphelinin darbe teşebbüsüne zemin hazırlamak amacıyla hareket ettiği de belirtildi.
Dosyanın MİT Tırlarıyla ilgili dava dosyasıyla birleştirilmesinin de istendiği iddianemede, şüphelinin cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve darbe teşebbüsünü yapanlarla ortak hareket ettiği ve buna zemin oluşturacak fiili eylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye çalıştığı iddia edildi.
İddianame, Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
MİT TIR'LARI SAVCISI İÇİN DE MÜEBBET İSTENDİ
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski cumhuriyet savcısı Özcan Şişman hakkında da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Antalya Başsavcı Vekili Sinan Tür tarafından hazırlanan iddianamede, Özcan Şişman'ın 15 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanığın Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 27 Temmuz 2016 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi. İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün 7 Şubat tarihli yazısına göre Şişman'ın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u telefonu üzerinden ilk olarak 15 Ağustos 2014'te kullandığının tespit edildiğine yer verildi. - Antalya