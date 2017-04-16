2 Yıldır İlk Defa Dışarıya Çıkıyorum"

Elazığ ve Diyarbakır'da evde sağlık hizmeti görenler hastalar, ambulanslarla evlerinden alınarak oy kullanmalarına yardım edildi.



Elazığ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Birimi, evde sağlık hizmeti gören 2 bin 420 hastayı telefonla arayarak, oy kullanmaya gidip gitmeyeceklerini sordu.



Bu hastalardan 145'inin oyunu kullanmak istemesi üzerine Kamu Hastaneler Birliği ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Birimi tarafından 11 mobil ekip oluşturuldu.



Ekipler tarafından ambulansla evlerinden alınan hastalar, oy verecekleri okullara taşındı. Sedyeye konularak oy verecekleri sınıflara götürülen hastalar, oy verme işleminin ardından ambulanslarla tekrar evlerine bırakıldı.



"2 yıldır ilk defa dışarıya çıkıyorum"



Kırklar Mahallesi'nde oturan 39 yaşındaki kas hastası Ahmet Karabulut, sağlık görevlileri tarafından evinden ambulansla alınarak oy vereceği Harput Anadolu Lisesi'ne götürüldü. Sedyeye alınan Karabulut, oy vereceği 2089 nolu sandığa götürülerek oy vermesi sağlandı.



Oyunu kullanan Karabulut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hasta olduğu halde vatandaşlık görevini yerine getirmek için gelip oyunu kullandığını söyledi.



5 yıldır kas hastası olduğunu belirten Karabulut, "Kas hastasıyım, 2 yıldır ilk defa dışarıya çıkıyorum. Oy kullanmak için kendim talep ettim. Sağ olsunlar gelip beni aldılar. Oyumu kullandım, vatanıma milletime hayırlı olsun." diye konuştu.



Karabulut, herkesin oyunu kullanmasını istedi.



Diyarbakır



Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesinde görevli Dr. Murat Görmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta olan vatandaşların vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmesi için ambulanslarla oy kullanmaya götürdüklerini söyledi.



Görmez, Diyarbakır'da kayıtlı 2 bin 675 hastanın bulunduğunu, bunlardan bin 283'nün oy kullanabilecek durumda olduğunu belirtti.



Oy kullanmak isteyenlerin yaklaşık 250 kişi olduğunu ifade eden Görmez, "Oy kullanma taleplerinin hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Evde sağlık hizmeti alan bütün vatandaşlarımız oylarını kullanabilecek." dedi.



Devletin sağladığı bu imkandan yararlandıkları için memnun olduklarını dile getiren Birgül Çetiner (59), "Allah devletimizden razı olsun. Çok memnun olduk, teşekkür ederiz. Oyumuzu kullandık. Böyle bir hizmet olmasaydı oyumuzu kullanamazdık. Beş yıldır hastayım." diye konuştu.



Vatandaşlardan Ömer Çetiner (70) ise bu hizmet sayesinde eşiyle vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:



"Çok memnun olduk. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Devletimiz olmasaydı, ambulans ile gelmeseydi, oyumuzu kullanamazdık. Eşim yatalak hasta, sürekli tedavi görüyor. Devletimiz sağ olsun. Böyle bir hizmet olduğunu televizyondan öğrendim. Aradım hemen cevap verdiler. Geldiler bizi götürdüler, oyumuzu kullandık. İnşallah vatanımıza, devletimize hayırlı olsun."