2 Yıldır Evlatlık Olarak Büyüttükleri Çocuğu, Annesi Geri İstedi

KONYA'da Muhammet ve Makbule Karaman çifti, 2 yıl önce B.Y.'nin dünyaya getirdiği erkek bebeği koruyucu aile olarak aldı. Karaman çifti, Eralp adını verdikleri çocuğu mahkeme kararıyla evlatlık olarak almak istediği sırada B.Y., çocuğun biyolojik babasıyla evlendiğini ve oğlunu tekrar almak istediğini belirtince, mahkemede 'ret' kararı verdi. Karaman çifti de yerel mahkemenin kararın temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Halen yanlarında bulunan Eralp'i vermek istemediklerini belirten çift, çocuğun annesine geri verilmesi durumunda hem çocuğun hem de kendilerinin psikolojisinin bozulacağını söyledi.



Numune Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan 33 yaşındaki Muhammet ve 9 yıllık eşi 43 yaşındaki Makbule Karaman, doğal yollardan bebek sahibi olamayınca, evlat edinmeye karar verdi. Muhammet Karaman, 2 yıl önce bir hemşire arkadaşının aracılığıyla, hastanede doğum yapacak olan 20 yaşındaki B.Y.'nin, dünyaya getireceği erkek bebeğin babasını bilmediği, ailesinin de istememesi nedeniyle Çocuk Esirgeme Yurduna ya da bir aileye evlatlık olarak verebileceğini öğrendi. KORUYUCU AİLE OLARAK BEBEĞİ, EVLATLIK ALDI Muhammet Karaman, önce B.Y. ile görüşüp, bebeği kendileri evlatlık alabileceğini söyledi. B.Y. de bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Muhammet Karaman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden bebeği yasal olarak nasıl alabileceğini öğrendi.



Yetkililer de, bebeğe 1 yıl boyunca koruyucu aile olarak baktıktan sonra mahkemeye 'evlat edinme' davası açıp, mahkeme kararıyla kendi nüfuslarına geçirebileceklerini belirtti. Karaman çifti de, 'Eralp' adını verdikleri B.Y.'nin kendi nüfusuna kayıt ettirdiği bebeği, doğumdan bir gün sonra koruyucu aile olarak teslim aldı.



MAHKEMEYE BAŞVURDU Karaman çifti, bir yıl sonra Konya 5'inci Aile Mahkemesi'ne 'evlat edinme' davası açtı. Açılan davada ifade veren Karaman ailesi, bir yıldır baktıkları Eralp'i evlatlık edinmek istediğini dile getirdi. Oğlunu, Karaman ailesine veren B.Y. de davaya katılan avukatı aracılığıyla çocuğun babasının kim olduğunu bilmediğini, baba rızası aranmadan evlatlık olarak verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de varsa tanıkların dinlenmesi ve çocuğu evlat edinen Makbule Karaman'ın ilk evliliğinden olan 3 çocuğunun rızalarının alınması için davayı erteledi.



ANNE VAZGEÇTİ Bu süreçte mahkemenin istediği üzerine yapılan sosyal inceleme raporunda da Karaman ailesinin bebeği evlatlık olarak alabileceği belirtildi. İddiaya göre karar davasına 1 ay kala anne B.Y., Karaman çiftini arayıp, bebeğinin biyolojik babası İ.C. ile evlendiğini ve bebeğini evlatlık vermekten vazgeçtiğini bildirdi. Geçen 27 Aralık günü 5'inci Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, B.Y.'nin oğlunu evlatlık olarak vermekten vazgeçtiğini ve almak istediğini söylemesi üzerine, Karaman çiftinin açtığı 'evlatlık edinme' davasının reddine karar verildi.



SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Mahkeme kararının ardından B.Y., çocuğunu kendisine vermediği gerekçesiyle, Karaman çifti hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile de ifadesinde yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.



KORUCU AİLE STATÜSÜ BİTER



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililer ise, bu gibi durumlarda öz annenin kararının önemli olduğun belirterek, "Öz annenin ret kararının ardından, koruyucu ailenin evlatlık edinme süreci biter. Korucuyu aile statüsü de biter. Biz öz annenin çocuğa bakıp bakamayacağını inceleriz. Bakamayacak durumdaysa, koruma altına alınır. Bunların hepsi hukuki süreç içinde yapılır" dedi.



YARGITAY'A BAŞVURDU



Karaman çifti de, 2 yıldır büyüttükleri 'Eralp' ile ilgili yerel mahkemenin kararının temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Eralp'i vermek istemediklerini ve onu çok sevdiklerini belirten Makbule Karaman, şunları söyledi:



"Eralp'e kendi bebeğim gibi baktım. Geceleri onunla birlikte uyudum, onunla birlikte ayakta kaldım. Sabahlara kadar ona baktım. Neden 6 ay sonra istemedi. Tam 2 yıl geçti şimdi geri istiyor. Ona ben annelik yaptım. Oğlum kimsenin yanında durmaz, benim yanımda durur. Ben şimdi oğlum Eralp'i verirsem, onun da bizim de psikolojimiz bozulur. Devletten yardım istiyoruz."



AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLDU



Eralp'in ailelerinin bir parçası olduğunu ifade eden Muhammet Karaman da, "Eşimle tüp bebek tedavisi aldık. Ama olmadı. Daha sonra koruyucu aile olmak istediğimiz için, B.Y.'nin bebeğini vereceğini öğrendik. 14 Şubat günü hastaneye gittim. Eniştesi de vardı. Doğum yapacağını ve bebeği yuvaya vereceğini iddia etti. Eniştesi de 'Eğer çocuğu alacaksanız alın. Kesinlikle B.Y. geri almaz' demişti. Biz de aldık ve o gün bugündür bizle beraber yaşıyor. Bizim ailemizin bir parçası oldu" diye konuştu. - Konya