2 Yıl Sonra Oy Kullanmak İçin Dışarı Çıktı

2 yıl sonra oy kullanmak için dışarı çıktı

Elazığ'da kas hastalığı nedeniyle 2 yıldır dışarı çıkamayan vatandaş, oy kullanmak için ambulansla da olsa dışarı çıktı



ELAZIĞ - Elazığ'da 39 yaşındaki kas hastası Ahmet Karabulut, halk oylamasına katılmak için 2 yıl sonra evinden dışarı çıkıp oyunu kullandı.

5 yıl önce yakalandığı kas hastalığı nedeniyle son 2 yıldır hiç dışarı çıkamayan, sağlık hizmetlerini ise Sağlık bakanlığının hayata geçirdiği 'Evde Bakım Hizmetleri' biriminden alan 39 yaşındaki Ahmet Karabulut oyunu kullandı. Elazığ Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri birimi tarafından Kırklar mahallesindeki evinden sedye ile alınan Karabulut, oy kullanacağı Harput Anadolu lisesine götürüldü. Karabulut, 2 bin 89 nolu sandıkta oyunu kullandı.

İki yıldır ilk defa dışarı çıktığını aktaran Karabulut,"Sadece oy kullanmak için çıktım. Allah devletimizden razı olsun. Herkes gelsin oyunu kullansın. Sağlık bakanlığı son zamanlarda engelliler için inanılmaz şeyler yapıyor. Yetmez ama ilerisi için umut veriyor. Daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Öte yandan, Elazığ'da evde bakım hizmeti alan 2 bin 420 kişiden, 145'inin oy kullanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde oluşturulan 45 kişilik ekip, 11 ambulansla oy kullanmak isteyen 145 kişiyi sandıklara götürdüğü öğrenildi.