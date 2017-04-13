2 yıl önce güreşe başladı

Türkiye üçüncüsü oldu!

İki yıl önce güreşe başlayan Aslan'ın bu başarısı büyük sevinç yaratırken Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Çocuklarımızı, gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Onlara elimizden gelen desteği veriyoruz. Kazandıkları başarılar bizleri en az onlar kadar mutlu ediyor" dedi.

16 yaşındaki Ramazan Aslan amcasının teşvikiyle iki yıl önce Bayraklı Belediyesi Güreş takımına yazıldı. İdmanlara aralıksız katılan ve çok çalışan Aslan'ın yeteneği hocası Selahattin Karaman tarafından keşfedildi. Genç güreşçi, iki yıl boyunca aralıksız çalışmasının meyvesini katıldığı ilk turnuvada almayı başardı.

3. OLMAYI BAŞARDI

Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Aslan, grekoromen güreş dalında 76 kiloda Çankırı'da düzenlenen Türkiye Finallerine katıldı. Genç güreşçi burada kıran kırana geçen karşılaşmalarda şampiyonadan üçüncülük ile döndü.

MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILACAK

Yakın zamanda milli takım kampına katılacak olan Ramazan Aslan burada milli takım hocalarının gözüne girebilmek için var gücüyle çalışacağını dile getirdi. Aslan "Bayraklı Belediyesi güreş takımında güreş yapıyorum. Güreşe iki yıl önce başladım. Bize sağladıkları imkanlardan ötürü Belediye Başkanımıza ve hocama teşekkür ediyorum. Bu sene Türkiye üçüncüsü oldum. Hedefim önümüzdeki yıl Türkiye Şampiyonu olmak. İnşallah milli mayoyu giyerim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim. Hedeflerim tabi her sporcunun olduğu gibi 2020 ve 2024 Olimpiyatları" dedi.

GURUR DUYUYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, turnuvalarda dereceye giren tüm sporcularla gurur duyduğunu belirterek, "Belediye olarak spora ve sporcuya elimizden gelen desteği veriyoruz. İlçemizdeki spor alt yapımızı önemli ölçüde güçlendirdik. Farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz bu kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Genç güreşçimiz Ramazan Aslan, gerçekten büyük bir başarı elde etti. Sporcularımızın kazandıkları başarılar bizleri en az onlar kadar mutlu ediyor" dedi.