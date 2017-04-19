2- Üniversite Yemekhanesinde Arbede

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'ndeki yemekhanede Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) protesto için eylemi yapan öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.



Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki yeni öğrenci yemekhanesinde meydana gelen olayda, bir grup öğrenci çatal ve kaşıkları masalara vurarak YSK'yı protesto etti. Üniversitenin özel güvenlik görevlileri, öğrencileri yemekhane içerisinde eylem yapmamaları konusunda uyardı. Kısa süren tartışmanın ardından öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Öğrenciler arbedenin ardından yemekhaneden çıkarak uzaklaştı. - Esikşehir