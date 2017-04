2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Ayvalıklı Sporcu Emre Kuru Çifte Madalya...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle; Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden katılan Emre Sürücü çift madalya kazandı.



Antalya'da15 ülkeden 850 sporcunun katıldığı Point Fighting Takım Müsabakaları, açık sıklet, Kick Lıght, Lıght Contack, Low Kick, K-1, ve Full Contack kategorilerinde gerçekleşen karşılaşmalar son derece çekişmeli ve zevkli geçmesiyle izleyenlerden tam not aldı.



Şampiyonaya Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Küçükköy Spor Kick Boks Takımı adına katılan Emre Kuru 81 kilogramda full contack kategorisin de kazandığı 4 maçın ardından final maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle mağlup olunca kategoride 2. olma başarısını göstererek gümüş madalya kazandı.



Emre Kuru; Antalya'da gerçekleşen şampiyonada Kick boks Low Kick branşında ise yarı final maçında Kosovalı rakibine şansız bir şekilde mağlup olarak 3. olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.



Şampiyona da ay-yıldızlı formayla ülkemize gümüş ve bronz madalya kazandırmayı başaran genç sporcu Emre Kuru muhabirimize yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıyı Türk Milleti'ne armağan ettiğini belirtti.



Kuru, yeni hedefinin önümüzdeki aylarda Niğde'de yapılacak Türkiye şampiyonasında da dereceye girerek, Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil etmek istediğini de sözlerine ekledi.



Başarılı genç sporcuyu Antalya'daki şampiyonada yalnız bırakmayan ve 10 gün önce yine Antalya'da gerçekleşen MMA Dünya Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Antrenörü Tuncay Talay ise; çalıştırdığı Küçükköy Spor Kick Boks MMA Takımı sporcusu Emre Kuru'dan büyük övgülerle bahsetti.



Tuncay Talay muhabirimize yaptığı açıklamada, "Ben, Emre'ye çok güveniyordum. Allah'a şükürler olsun ki, Emre bu şampiyonada ringte yaptığı maçlarda hem benim hemde ülkemizin yüz akı oldu. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bizlere bu güne kadar yurt içi ve yurt dışında katıldığımız şampiyonalarda her zaman destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Fahri Güren ve tüm Ayvalık halkına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.



Geçtiğimiz yıl İrlanda'da yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Dünya 3.sü olan 18 yaşındaki Emre Kuru, 10 gün önce yine Antalya'da 33 ülkeden 735 sporcunun katıldığı MMA (Kafes Dövüşleri) Şampiyonasında da Dünya 2. si olmuştu. - BALIKESİR