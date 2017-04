2. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü Karaman'dan Başladı

Uluslararası Mevlana Vakfı öncülüğünde, Hz. Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya gidişinin 789. yılı nedeniyle düzenlenen 2. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü Karaman'da başladı.



Hz. Mevlana'nın annesi ile ağabeyi ve akrabalarının mezarlarının bulunduğu Aktekke Camisi önünde başlayan yürüyüşe, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş öncesi Vali Süleyman Tapsız Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'ya Konya Valisi ve Uluslararası Mevlana Vakfına teslim edilmek üzere birer Türk bayrağı verdi.



Karaman Valisi Süleyman Tapsız, yaptığı açıklamada, "Bundan 789 yıl önce, 1222 yılında yine bir 27 Nisan günü Konya'daki Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Mevlana'nın babası Bahaddin Veled ve Mevlana Hazretleri ile onunla gelenler buradan Konya'ya doğru hareket ediyorlar. İşte Mevlana hazretlerinin torunu Esin Bayru Çelebi hanımefendi ile bir grup aynı yürüyüşü geçtiğimiz yıl başlattılar. Artık bundan sonra devam edecekler. Bir haftalık süreyle yürüyerek Konya'ya intikal edecekler. 3 Mayıs'ta da Konya'da bir karşılama töreni düzenlenecek. Öğrencilerimizde bugün güzel bir tesadüf oldu. Onlarda Mevlana hazretlerimizin annesi ve akrabalarının mezarını ziyarete gelmişler. Ben felsefesi olan her kim olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın yaşadığı ve annesinin meftun bulunduğu bir ilde görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. ve her inanca, her görüşe kucak açan bir insanın yaşadığı bir şehir. Ayrıca biliyorsunuz bir halk ozanı olan ve söylediği her sözde sevgiyi ve aşkı dile getiren Yunus Emre'nin de aynı zamanda burası memleketi. Dolayısıyla biz burada onların tabiriyle şöyle bir çağrıda bulunuyoruz. Kapımız açıktır girene lokmamız helaldir yiyene diyoruz" dedi.



Yapılan duanın ardından yürüyüş başladı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı 4 gün sürecek yürüyüş Dinek, Karadağ, Madenşehri, Değle üzerinden Süleymanhacı köyü ve Çumra üzerinden Mevlana Müzesinde son bulacak. - KARAMAN