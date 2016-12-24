2.Uluslararası Öğrencilik Sempozyum'u İstanbul'da başladı

Yapılan sunumlarda 15 Temmuz darbe girişimine karşı duranlar arasında uluslararası öğrencilerin de yer aldığı ifade edilirken, ülkemizde toplam 114 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

İstanbul Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi ve UDEF'in (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ortaklığında düzenlenen program ilk olarak şehitlerin ruhuna saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Ardından bir konuşma yapan Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türkiye'de bugün 183 üniversitede 7 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Emperyalist güçlerin Müslümanların kavramlarını değiştirdiğine dikkat çeken Turan, "Medeniyet dünyamızdaki insanlar bizim kavramlarla konuşmuyor. Oryantalist diliyle konuşuyorlar. Eylem yapan İslami hareketleri cihadist olarak niteliyor. Bizde cihadist diye bir kavram yok. Zulme itiraz ediyorsanız, batıdaki tanımlama fundemantalisttir. Üniversitlere gönderdiğimiz çocukları kendilerine benzetmeye dönük eğitim veriyorlar." dedi.

"ÜLKEMİZDE EĞİTİM GÖREN İNSANLAR ÜLKELERİNE HİZMET VERİYOR"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, dünyanın değişik kıtalarından aynı duygularla bir araya gelen uluslararası öğrencilere her zaman destek verdiklerini hatırlattı. İlmin, bilimin dini milliyeti olmadığına dikkat çeken Çağırıcı, "Dinimiz bize, ilim Çin'de dahi olsa alınız, diye buyuruyor. Yıllar önce belirli ideolojiye sahip ülkelerde uluslararası öğrenciler vardı. Artık ülkemizde de dünyanın dört bir yanından gelip eğitim gören ve ülkelerine döndükten sonra devlet yönetiminde önemli çalışmalar yapan insanların sayısı artıyor. Bu tür çalışmalar önceden yapılsaydı 21.yüzyılda İslam terörle anılmazdı. Bunu 15 temmuz hain darbe girişimiyle gördük." diye konuştu.

"KATARLI YAŞLI KADIN 15 TEMMUZ GECESİ SABAHA KADAR KUR'AN OKUDU"

Türkiye'nin uluslar arası öğrenci merkezi haline geldiğinin altını çizen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, "Dünyanın neresine giderseniz gidiniz Türkiye'den olduğunuzu söyleyin, geçmişimizi bilirler ve iyi duygularını ifade ederler. Bugünümüzü de iyi bilir ifade ederler." şeklinde konuştu. Prof. Yaran, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'de yaşayan ancak vatandaş statüsünde olmayan gönüllü vatandaşların da sokakları doldurduğunu sözlerine ekledi. Katar'daki bir anısını da paylaşan Yaran, "Bir Katarlı 80 yaşındaki annesinin, olayı duyar duymaz, odaya kapanıp, Türkiye için Kur'an okuduğunu ve namaz kıldığını söyledi." dedi. İ.Ü Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise küçülen dünyamızda uluslar arası öğrenci sayısının da arttığına dikkat çekti. Prof. Ak, "Her geçen gün işbirliğinin önemi artıyor. İnsanlar birbirlerine kabiliyetlerini ve donanımlarını tanıtıyor. Üniversitemizde eğitim görmek için yurt dışından her yıl 15 bin öğrenci başvuruda bulunuyor. Ancak kontenjan ayıramıyoruz. 5 yıldır sınavla öğrenci alıyoruz. 2017 yılında bu sınavı 50 ülkede 70 şehirde aynı anda yapacağız."diye konuştu.

AVRUPA'DA RUSYA'DAN SONRA EN ÇOK ULUSLARARASI ÖĞRENCİSİ OLAN ÜLKEYİZ"

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er de uluslararası öğrencilerin öğrenim gördükleri ülkeyle duygusal bağının yaşam boyu sürdüğünü söyledi. Türk öğretim sisteminde 182 öğretim kurumunun 176'sının üniversite olduğunu da anlatan Er, sözlerini şöyle tamamladı: "6'sı vakıf meslek yüksek okulu olmak üzere 182 yüksek öğretim kurumuna sahibiz. 150 bini aşkın akademisyen görev yapıyor. Burada toplam 7.2 milyon öğrenci eğitim görüyor. Türkiye bu sayı ile Avrupa yükseköğretim alanında Rusya'dan sonra en çok öğrenciye öğrenim imkanı veren ülkedir."

BOLAT: "YÜZLERCE ÜLKEDEN 114 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR"

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ise 15 Temmuz gecesi yurt dışında olan ülkemizde eğitim görenlerle mesajlaştığını söyledi. Dünyanın dört bir yanından arandığını kaydeden Bolat, "Sabah 06.00'ya kadar arandım. Onlara bilgi verdim. Ülkemizde eğitim görüp mezun olan herkese burada ezanlar okunduğunu ve selalar verildiğini, tüm milletin ayaklandığını ve darbenin başarılı olmadığını bildirdim. Onlar da sosyal medya aracılığıyla bu bilgiyi dünyanın dört bir yanına ulaştırdılar." şeklinde konuştu. 13 yıldır ülkenin eğitim üssü olma yolunda mesafe aldığını belirten Bolat, "Ülkemizde bugün toplam 114 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor."

"ÖNEMLİ SUNUMLARDA BULUNULDU"

Daha sonra gerçekleştirilen sunumlarda İ.Ü Uluslararası Öğrenci Derneği'nden Faruk Taşçı, Yunus Emre Enstitüsü'nden Yunus Üçpınar, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Gündoğan ve UDEF Başkan Yardımcısı Ebubekir Armağan'ın da aralarında bulunduğu konuşmacılar uluslararası öğrencilerin sorunları, yapılan çalışmalar, eğitim düzeyi ve yurt dışındaki çalışmalarla ilgili bilgi ve birikimlerini paylaştı.

ÖĞRENCİLER: ''TÜRKİYE'DE MUTLUYUZ"

Sebahattin Zaim Üniversitesi Elektrik- Elektronik bölümünde eğitim gördüğünü belirten Ganalı Shiraz Amadu, barınma zorluğu çektiğini söyledi. Türkiye'de üst düzey eğitim verildiğini belirten Amadu, "Eğitim imkanı çok iyi ve kaliteli. Bununla birlikte düşüncemizi geliştiren bir eğitim veriliyor. Ülkemizde bu imkan yok." diyerek düşüncesini dile getirdi. Marmara Üniversitesi'nde hemşirelik eğitimi alan Julmin Banjuotie de Türkiye'deki eğitimin kalitesine dikkat çekerek, ülkesine döndüğünde hastanelerde görev alacağını ifade etti.

