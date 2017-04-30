2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali" Başladı
Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali", yerli ve yabancı şairlerin katılımıyla başladı.
Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali", yerli ve yabancı şairlerin katılımıyla başladı.
Beşiktaş Belediyesinin ana binasında gerçekleşen basın toplantısına katılan şair Ataol Behramoğlu, etkinlikte emeği geçenleri kutlayarak, 10'u yurtdışından olmak üzere 30 şairin festivale katıldığını aktardı.
Açılışın Abbasağa Parkı'nda yapılacağını, Şairler Sofası Parkı'nda da şiir ve müzik dinletileri olacağını dile getiren Behramoğlu, "Festivalde değerli müzisyenler sahne alacak. Kapanışta Gülsin Onay konseri sunacağız. Bu çok önemli. Vedat Sakman, Tuna Kiremitçi ve Haluk Çetin gibi değerli müzisyen arkadaşlarımız da çok ciddi katkılarda bulunacak." diye konuştu.
Behramoğlu, 1 Mayıs'ta deniz üzerinde bir etkinlik düzenlendiğine de işaret ederek, "Serbest kürsü dediğimiz bu etkinlikte, isteyen her şair şiirlerini okuyacak." dedi.
Merkezi Kolombiya'da bulunan Dünya Şiir Hareketi'nin kurucularından biri olduğunu anlatan Behramoğlu, şöyle devam etti:
"Dünya Şiir Hareketi'nin çağrısıyla, nisan ayında bütün ülkelerdeki şiir festivalleri, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı sloganıyla gerçekleşecek. Bizim festivalimizde de Suriyeli arkadaşlarımız var. Türkiye'de sürgünde yaşayan şairler... Iraklı bir arkadaşımız var, Londra'da sürgünde yaşamakta. Böylece bu sloganı, bu insani çağrıyı yaşama geçirmiş oluyoruz."
Ataol Behramoğlu, festivale katılan şairlerin eserlerinin Türkçe ve İngilizce olarak yer aldığı bir kitabın da yayımlandığı bilgisini vererek, "Başka ülkelerden gelen şairlerle Türkiye'den, ülkemizden şairler buluşup tanışıyor. Bu kitaplar hem bizim şiirimizin şairlerimizin dünyada tanınması ve kitaplar oluşması bakımından hem de o şairlerin burada kitaplarının çıkması bakımından çok önemli bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıya katılan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Merve Öztopaloğlu ile Pelin Batu, Onur Behramoğlu ve Yasemin Arpa da festivale ilişkin bilgi verdi.
Festivale, Nicolae Dabija, Francesca Cricelli, Ion Deaconescu, Amal Al Jubouri, Cindy Lynn Brown, Prof. Vincenzo Bianchi, Carolina Bologan, Arai Takako Higuchi, Hael Srour, Ahmed Mohamad, Kathleen Newmann, Uldis Berzins gibi yabancı şairler ile Emel İrtem, Hülya Deniz Ünal, Yusuf Alper, Kaan Koç, Efe Duyan, Gülseli İnal, Gonca Özmen, Yaprak Öz, Ahmet Telli, Turgay Fişekçi, Tuna Kiremitçi, Metin Celal, Ülkü Tamer, Ayten Mutlu, Cengiz Bektaş, Altay Öktem, Erdal Alova, Müslim Çelik, Neslihan Yalman ve Gökçenur Çelebioğlu gibi Türk şairlerin katıldığı belirtildi.
"Bahar ve Şiir Sevgilidir" sloganıyla gerçekleştirilecek festival, 3 Mayıs'ta sona erecek.