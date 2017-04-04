2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Açık Turnuvası, 2-7 Mayıs'ta Çorum'da yapılacak.



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, başkan vekili Yusuf Doğruer ve il temsilcisi Hasan Özer Gökmen, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül'e ziyarette bulundu.



Ziyarette, turnuvanın 2-7 Mayıs'ta Çorum'da düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.



Gülkız Tulay, ilki geçen yıl yapılan uluslararası satranç turnuvasının ikincisini düzenleyeceklerini belirterek, "Çorum'a birkaç yıldır Satranç Federasyonunun önemli organizasyonlarını vermeye çalışıyoruz. Amatör branşlarda yerel yönetimlerin desteği, bizim için çok önemli. Çorum Belediyesine bize verdiği her türlü destek için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Zeki Gül de Satranç Federasyonu ile kardeş kurumlar olduklarını kaydederek, "Tüm organizasyonlarda olduğu gibi geçtiğimiz yıl düzenlenen uluslararası satranç turnuvasını da büyük bir başarıyla tamamladık. Bu başarıdan dolayı Satranç Federasyonu, turnuvanın ikincisini de Çorum'da yapma kararı aldı. Diğer federasyonlarımızla da önümüzdeki günlerde bu tür organizasyonları Çorum'da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan ve KKTC ile çeşitli Avrupa ülkelerinden yaklaşık 250 sporcunun katılmasının beklendiği öğrenildi.