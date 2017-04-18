2. Ulusal Kırkım Şampiyonası 20-21 Mayıs'ta Düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Ulusal Kırkım Şampiyonası 20-21 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.



Daire başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 gün boyunca sürecek karşılaşmada makineli küçükbaş hayvan kırkımı yapan kırkımcılar yarışacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, 2 yıldır belediye olarak makineli kırkım eğitimleri verdiklerini ve bu kapsamda kırkım makinelerini de bazı kırkımcılara hibe ettiklerini bildirdi.



Geçen yıl Beypazarı'nda düzenlenen şampiyonaya 7 bölgeden katılım olduğunu anımsatan Güven, ancak bu yıl şampiyonayı Ankara'nın merkezine indirdiklerini, bu sayede sadece kırkımla ilgilenenlerin değil, vatandaşların da bu şampiyonayı, eğlenceyi görmesini istediklerini bildirdi.



Güven, bu yıl düzenlenecek ikinci şampiyona için başvuruların aylar öncesinden başladığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Kırkımcılarımız da bu yıl için çok heyecanlı ve iddialı. Aylar öncesinden başvuru yapmaya başladılar. Şampiyona, adından da anlaşılacağı gibi bu yıl da ulusal olacak ve Türkiye'nin her bölgesinden kendine güvenen tüm kırkımcılarımıza açık olacak. Bu kapsamda Ankara dışından da çok sayıda başvuru alıyoruz. Geçen yıl erkek kategorisinde birincilik Gaziantep'e gitmişti. Bu yıl hangi illerden hangi kırkımcılarımız birinciliği sırtlayacak biz de sabırsızlıkla bekliyoruz."



"Dereceye girenler iş teklifi alıyor"



Güven, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Ulusal Kırkım Şampiyonası'nda dereceye girenlerin yarışmadan 7-8 ay sonra Yeni Zelanda ve Avustralya'dan iş teklifi aldığını ve bu tekliflerin kendilerini de heyecanlandırdığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bildiğiniz üzere kırkım yaz aylarında yapılan bir işlemdir. Kırkımcılarımıza kışın da çalışabilecekleri bir imkan sunmak bizlerin de düşüncesindeydi. Yapılan şampiyona sonrasında mevsimin ülkemizin tersine yaşandığı Yeni Zelanda ve Avustralya'dan kırkımcılarımıza iş teklifi gelmesi bizleri çok heyecanlandırdı. Bu ülkelerde kırkım, aralık ayında başlıyor. Bu sayede kırkımcılarımız ülkemizde kırkım yapılmayan aylarda da bu ülkelerde çalışıp gelir elde edecek. Hem de orada yaşadıkları deneyimlerle Türkiye'ye dönerek, ülkemizde yapılan kırkımcılığa da katkı sağlayacak. Biz, bu yıl yine dünya standartlarında kırkım yapan arkadaşlarımızın yurt dışından çağırılacağına inanıyoruz. Gitmek isteyen kırkımcılarımıza bizler de belediye olarak destek olmaktan gurur duyarız."