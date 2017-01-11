2. Türksat Model Uydu Yarışması, 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, geçen sene ilki düzenlenen yarışmayla uzay ve uydu teknolojilerine ilgi duyan üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
"Tasarla-yap-uçur" modeliyle gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerini birebir uygulama şansı elde edecek öğrenciler, farklı üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurum, şirket, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı da bulacak.
Yarışmada birinciliği elde edecek takım üyelerine 2 bin lira, ikinci takım üyelerine bin 500 lira, üçüncü takım üyelerine ise bin lira tutarında anlaşmalı teknoloji mağazalarında kullanabilecekleri hediye çeki verilecek.
Gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerine çok yakın modellemelerin yapılacağı yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.modeluydu.org adresinden ulaşabilecek.
2. Türksat Model Uydu Yarışması 25-27 Ağustos'ta
2. Türksat Model Uydu Yarışması, 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
2. Türksat Model Uydu Yarışması, 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
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