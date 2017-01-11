Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
2. Türksat Model Uydu Yarışması 25-27 Ağustos'ta
Ara
BİST 76.925 %-0,61
DOLAR 3,8590 %1,60
EURO 4,0742 %1,54
PARİTE 1,0555 %-0,07
ALTIN 147,46 %1,71
FAİZ 11,10 %0,73
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

2. Türksat Model Uydu Yarışması 25-27 Ağustos'ta

2. Türksat Model Uydu Yarışması, 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

2. Türksat Model Uydu Yarışması 25-27 Ağustos'ta

2. Türksat Model Uydu Yarışması, 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, geçen sene ilki düzenlenen yarışmayla uzay ve uydu teknolojilerine ilgi duyan üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

"Tasarla-yap-uçur" modeliyle gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerini birebir uygulama şansı elde edecek öğrenciler, farklı üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurum, şirket, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı da bulacak.

Yarışmada birinciliği elde edecek takım üyelerine 2 bin lira, ikinci takım üyelerine bin 500 lira, üçüncü takım üyelerine ise bin lira tutarında anlaşmalı teknoloji mağazalarında kullanabilecekleri hediye çeki verilecek.

Gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerine çok yakın modellemelerin yapılacağı yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.modeluydu.org adresinden ulaşabilecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Lisans, 27 Ağustos, Türksat