2. Türkiye Festival Voleybol Turnuvası

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen Türkiye Festival Voleybol Turnuvası'nın ikincisi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda mayıs ayında Bursa'da yapılacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki İzmir'de düzenlenen Türkiye Festival Voleybol Turnuvası'nın ikincisi, mayıs ayının ikinci haftasında Bursa'da gerçekleştirilecek.



Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin sporcu ve ailesinin katılması planlanan organizasyonda dopingle mücadele, temel teknik eğitim, hareket eğitimi, voleybol oyun kuralları, kondisyon ve beslenme konulu seminerler de düzenlenecek.



"Turnuvayı çok önemsiyoruz"



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu kapsamda TVF Başkanı Akif Üstündağ'ı kabul etti.



Altepe, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yerleşkesi'nde yapılacak organizasyonun ele alındığı ziyarette, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.



Bursa'nın sporcu ve tesis altyapısı en güçlü şehirler arasında yer aldığını ifade eden Altepe, bir ay boyunca sporcu ve ailelerini iyi ağırlamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.



Altepe, ülke çapındaki organizasyonların Bursa'da olmasının ve sürdürülebilir hale gelmesinin önemini vurgulayarak, "Bizim en büyük hedeflerimizden biri Bursa'nın 7'den 70'e spor kenti olmasıdır. Voleybol da her yaştan insanın oynayabileceği bir spor dalıdır. Bu nedenle Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği turnuvayı çok önemsiyoruz. Sürekli hale gelmesini ve şehrimizde yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Şehirde tarihi ve kültürel eserler başta olmak üzere gezilebilecek yüzlerce lokasyonun bulunduğunu aktaran Altepe, tüm bu değerlerin turnuva sporcularının organizasyondan mutlu ayrılmasına neden olacak ayrıntılar taşıdığını kaydetti.



"Bursa, çok doğru hamleler yapıyor"



TVF Başkanı Akif Üstündağ ise voleybol turnuvasına karşı gösterdiği hassasiyet nedeniyle Altepe'ye teşekkür etti.



Türkiye'nin en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alan Festival Voleybol'un Bursa'nın güzelliğine güzellik katacağını ifade eden Üstündağ, gelişmiş spor altyapısıyla turnuvanın bu sene bambaşka bir atmosfer yaşayacağına inandığını belirtti.



Altepe'nin spora ve sporcuya katkılarını dikkatle izlediklerini belirten Üstündağ, "Bursa, branşlaşma ve yatırım konusunda çok doğru hamleler yapıyor. Yaza doğru buraya sadece İstanbul ve Ankara'dan değil, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Elazığ'dan da sporcular gelecek. Belki aralarında ilk kez Bursa'yı görecek olanlar vardır." değerlendirmesinde bulundu.