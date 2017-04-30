2.türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu

Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 2.Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu Kuşadası - Efes Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

2.türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu

Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 2.Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu Kuşadası - Efes Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım ve Tarım Teknolojileri şeklindedir.

Düzenleyici: Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.

Konusu: Ülkemiz KOBİ'lerinin Uluslararası Satış Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (Tarım ve Tarım Teknolojileri)

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Aydın

İlce : Kuşadasi

Mekan : Efes Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Bayraklı Mahallesi, Çam Limanı Mevki

Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 05.05.2017 18: 00: 00

Kategori : 2.Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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