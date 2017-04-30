Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 2.Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu Kuşadası - Efes Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım ve Tarım Teknolojileri şeklindedir.



Düzenleyici: Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.



Konusu: Ülkemiz KOBİ'lerinin Uluslararası Satış Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (Tarım ve Tarım Teknolojileri)



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Aydın



İlce : Kuşadasi



Mekan : Efes Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Bayraklı Mahallesi, Çam Limanı Mevki



Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 05.05.2017 18: 00: 00



Kategori : 2.Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır