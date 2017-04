TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Türk dizilerinin dünyanın her yerine hitap ettiğini ve yoğun talep gördüğünü söyledi.



Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca (TRT), kurum yapımlarının yabancı yayın kuruluşlarına pazarlanması amacıyla ilkini geçen yıl Antalya'da düzenlendiği Uluslararası TRT İzleme Günleri organizasyonunun ikincisi Çeşme'deki bir otelde başladı.



TRT Genel Müdürü Göka, organizasyon ile ürettiklerini dünya pazarına açmayı hedeflediklerini belirtti.



İlk organizasyona 25 ülkeden katılım olduğunu, bu yıl ise 39 ülkeden sektör temsilcileri, platform ve ajans yöneticilerini ağırladıklarına işaret eden Göka, "Artan ilgi var. Bunlar çabuk geri dönüşlü etkinlikler. Sözleşme pazarlıkları burada başlıyor, ülkelerine uygun olan ürünleri seçiyorlar. Kültür anlamında da yaygınlık sağlanıyor. Ayrıca sektörün canlanması açısından da önemli bir pazar olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Yabancı alıcıların gözdesi Türk dizileri



Göka, Türkiye'deki üretimlerin, özellikle de dizilerin yurt dışından büyük ilgi çektiğine değinerek, şöyle devam etti:



"Dizilerimiz dünyanın her yerine hitap ediyor. Latin Amerika, Orta Doğu, Asya, Balkanlar, her yeden talep var. Sadece bizim dizilerimize 60 ülkeden talep var. Bu sene talebin daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bunu sadece para kazanma unsuru olarak da görmek istemiyorum. Kültürün tanıtımı açısından önemli bir şey."



Göka, 2. TRT Uluslararası İzleme Günleri'ne Türkiye'den sektör temsilcilerinin de katıldığını belirterek, organizasyonu gelecek yıllarda televizyonculuk şölenine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Organizasyonda neler var



TRT tanıtım filmiyle başlayan "Uluslararası TRT İzleme Günleri" organizasyonunda, TRT belgeselleri ve TRT World'ün özel tanıtımı yapılacak.



TRT'nin yeni projelerinden "Payitaht: Abdülhamid"in lansmanı ve dizi oyuncularıyla söyleşiler de yer alacağı organizasyonda, Türkiye'deki animasyon pazarının da ele alınacağı etkinlikte davetliler, yapımcıların sunumlarını izleyebilecek.



Katılımcılar etkinlik süresince her gün TRT'nin zengin içeriklerini keşfedecekleri özel izlemeler yapma şansı elde edecek.



Türk dizi içeriklerinin yurt dışındaki cazibesinin de ele alınacağı panellerin de düzenleneceği organizasyon, 1 Mayıs tarihine kadar sürecek.