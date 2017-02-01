2- TOKİ'den Ev İçin 4 Gündür Banka Önünde Bekleyenler Şokta

BİLECİK'in Bozüyük İlçesi'nde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından alt gelir grubuna satışa sunulacak 14 konutun 6 Şubat'taki başvuruları için 4 günden bu yana gece-gündüz banka şubesi önünde bekleyen 14 kişi, yetkililerin kurasız ve başvuru önceliği olmayacağını açıklamaları üzerine şoke oldui.



Yeni Doğan Mahallesi'ndeki TOKİ tarafından yapılan 724 konuttan alt gelir grubu olan 14'ünün kurasız ve başvuru önceliğine göre satışa sunulacağı, 6 Şubat'ta da başvuruların kabul edileceği haberini alan 14 kişi geçen 28 Ocak'tan itibaren Bozüyük İlçesi'ndeki Halk Bankası Şubesi önünde kuyruğa girdi. Gece-gündüz banka önünde yakınlarıyla dönüşümlü bekleyen Ercan Demirbaş, Rıdvan Çakır, Kadir Altıntaş, Nazım Turunç, Mesut Turunç, Seydi Ahmet Çevik, Emrah Taş, Mehmet San, Ahmet Sarı, Ramazan Bilgin, Zafer Özdemir, Nevin Abacı, Fatih Yılmaz ve Emine Cengiz adlı vatandaşlar bugün öğleden sonra banka görevlilerinin konutların kura ile satışa sunulacağını konusunda TOKİ yetkililerinin kendilerine bildirimde bulunduğu açıklaması üzerine şaşırdılar.



Kendilerinin 4 günden bu yana banka önünde soğukta beklediklerini belirten 14 kişi, TOKİ yetkililerine tepki gösterdi. TOKİ tarafından Halk Bankası Bozüyük Şubesi'ne 14 dairenin kurasız ve başvuru önceliğine göre satış yapılacağının duyurusunun asıldığını söyleyen vatandaşlar, yazının bugün kaldırıldığını belirtti.



Banka önünde bekleyenlerden 50 yaşındaki Recep Cengiz, "Şok olduk. Şok yaptılar ne değil ne değildir biz de anlamadık. Biz burada arkadaşlarla birlikte bir haftadır bekliyoruz, gecemizi gündüzümüze kattık. Kimi işini bıraktı, kimisi arabasını sattı peşinatını hazırladı. Kimi altın bilezik buldu peşinatını hazırladı. Sağolsun TOKİ bankaya mail göndermiş. Onlar da bize bildirdi şok olduk" diye konuştu. 60 yaşındaki Sülbiye Turunç da, "Yazık değil mi bize? Hakkımızı istiyoruz. Nasipse olur beklemeye devam edeceğim sonuna kadar" dedi.



Yaşadıkları olayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da duymasını istediklerini ifade eden 25 yaşındaki Ercan Demirbaş, "Bu TOKİ başkanı kimse gelsin arakadaş, açıklasın. Desin ki ben şundan iptal ettim. Çıkarmayacaktı o satışı, asmayacaktı bankaya. İlanını vermeyecekti. Sen nasıl iptal edersin? Biz burada bedavaya mı bekledik? Adalet buysa gerisi kalsın ben ev filan istemiyorum" diye konuştu.



TOKİ tarafından 2+1 olan, 88- 95 bin lira arasındaki 14 dairenin başvurularının 6 Şubat- 31 Mart tarihleri arasında kabulünün yapılacağı ve ardından da başvuranlar arasında kura çekiminin olacağı belirtildi. - Bilecik