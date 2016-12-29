2 Teröristin Öldürüldüğü Hücre Evi Baskını Davasında 4 Tahliye

BOLU'da, geçen 5 Nisan'da polisin ev baskınında ölü ele geçirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen, aralarında HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hepsi de üniversite öğrencisi tutuklu 4 sanık tahliye edilirken, Günaydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Ankara'dan gelen Polis Özel Harekat ekiplerinin Paşaköy Mahallesi'ndeki apartman dairesine yaptığı baskında, eylem hazırlığında oldukları tesbit edilen PKK'lı teröristler Serdar Kayaardı ve Ömer Bayram, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Evde 2 tabanca, 2 kalaşnikof tüfek, 4 el yapımı patlayıcı, 4.5 kilo C4 plastik patlayıcı, 2 intihar yeleği, değişik sayıda mühimmat ve mermi ele geçirildi.



Olayın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören 8 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir süre sonra HDP İl Başkanı Özgür Günaydın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.



8 öğrenci ve HDP İl Başkanı Özgür Günaydın hakkında, 'teröristlere yardım ve yataklık yapmak', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı açılan davalar, daha sonra birleştirildi. 5'i tutuklu toplam 9 sanığın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Giyasettin Ö., Bilal T., Mazlum E., Ahmet Y. ve Özgür Günaydın hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar ise katılmadı.



'İNSANİ YARDIM YAPMAK İSTEMİŞTİM'



Teröristleri, üniversite öğrencilerinin kaldığı eve yerleştirdiği iddia edilen HDP İl Başkanı Özgür Günaydın savunmasında şöyle dedi:



"Öldürülen 2 kişi HDP İstanbul İl yönetiminden telefon numaramı aldıklarını söyleyerek beni aradı. Bolu'da inşaat işçiliği yaptıkları sırada Kürtçe konuştukları için saldırıya uğradıklarını ifade ederek kalacak yerlerinin olmadığını söylediler. Benim evim müsait olmadığı için Bilal'e durumu söyledim. Onun da evi müsait olmadığı için 2 kişiyi Bilal'in arkadaşlarının evine yerleştirdik. Bize 1 gün kalıp gideceklerini söylemişlerdi. İnsani bir yardım yapmak istemiştim. Daha önce de bu tarz mağdur kişilerin barınma sorunlarını gidermiştik. Bu olayda hiç kimsenin suçu yoktur. Böyle bir şiddet eylemi planı içinde olduklarını bilmiyordum, suçsuzum."



Teröristlerin öldürüldüğü evde kiralık oturan üniversite öğrencileri Giyasettin Ö., Mazlum E. ve Ahmet Y. ile onların arkadaşı Bilal T. de söz konusu kişileri tanımadıklarını, suçsuz olduklarını ileri sürdü. Eğitim haklarının elinden alındığını savunan sanıklar tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti, yaklaşık 3 saat süren duruşmada delilleri karartma şüphesi kalmadığı kanaatiyle tutuklu kaldıkları süreyi de gözönünde bulundurarak sanıklar Giyasettin Ö., Bilal T., Mazlum E. ve Ahmet Y.'yi tahliye etti. Özgür Günaydın'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tahliye edilen öğrencilerin yakınları büyük sevinç yaşarken, duruşma ertelendi. - Bolu