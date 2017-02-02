Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Malkoç, bu yıl Marmara Gölünde 21 türden 55 bin kuş saydıklarını belirtti.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuk evlerinde kalan çocuklara su çevresindeki kuşlar tanıtıldı.



Marmara Gölü kenarında düzenlenen etkinliğe, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Malkoç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evlerinde kalan yaklaşık 45 çocuk ve eğitmeni katıldı.



Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1996 yılından itibaren kutlama etkinliğinin düzenlendiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile her yıl 25 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında su kuşu sayımı yapıldığını söyledi.



Kuşların, göç tarihi olan 15 Şubat'a kadar sayımı yapmaları gerektiğini ifade eden Malkoç, "Bu sene de 29 Ocak'ta sayımımız bitti. Bu sene Marmara Gölündeki sayımda 21 türden 55 bin adet kuş sayımı yapılmıştır. Türler arasında sayısal açıdan herhangi bir dengesizlik tespit edilmemiştir. Geçen sene sayımda 29 türden 39 bin sayım yapıldı. Şu an birey sayısı artmış durumda. Tür sayısında bir azalma var ama birey sayısında artış var." diye konuştu.



Bölgede bulunan Tepeli Pelikan'ın asıl yaşadığı yerlerin Dilek Yarımadası, İzmir Kuş Cenneti, Gediz Deltası ve Balıkesir olduğunu belirten Malkoç, "Tepeli Pelikanlar buraya sadece beslenme amaçlı geliyorlar. Burada yuvalama yapmıyorlar, geçiş noktası. Adet bazında dünyadaki popülasyonun yüzde 1'inden fazlası burada. Yüzde 1'i 138 gibi bir rakam yapıyor, burada 200'ün üzerinde yer alıyor. Bunun için biz Gölmarmara Gölü'nü Tepeli Pelikan için önemli görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Koruma çalışmaları kapsamında yönetim planı hazırladıklarını kaydeden Malkoç, şunları kaydetti:



"Sulak alanların etrafını bölgelere ayırıyoruz. Tampon bölge oluşturuyoruz. Kontrollü kullanım bölgesi, ekolojik etkilenme bölgesi gibi bölgelere ayırıyoruz. Bunu yönetmeliklere göre yapıyoruz. Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik bir adet tekne aldık. Denetim ve kontrolü etkin bir şekilde yapmak için av koruma teknesi aldık. Sürekli burada konumlanacak. Amaç kaçak avcılığı önlemek."



Yapılan açıklama sonrasında, çocuk evlerinden gelen çocuklara su kuşları dürbün yardımı ile gösterilerek tanıtımı yapıldı, su kuşları hakkında bilgi verildi.