Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, sulak alanların kenarlarına yerleşen insanların sazlıktan, balığa ve kuşuna kadar sulak alanlardan faydalanarak büyük medeniyetler kurduklarını belirtti.



Çetiner, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sulak alanların korunması yönetmeliği gereği komisyonları kurulduğunu, Seyfe Gölü'nün bozulan ekosistemini düzeltmek için, Kırşehir-Mucur-Seyfe Havzası Ekoloji Koruma Projesi ve Seyfe Gölü Yönetim Planın ciddiyetle uygulandığını dile getirdi.



Seyfe Gölü sulak alanı, Ramsar sözleşmesine 13 Temmuz 1994 tarihinde dahil olan ve sözleşmeye giren ilk beş alandan bir tanesi olduğunu vurgulayan Çetiner, şunları kaydetti:



"Göçmen kuşların iki önemli göç yolu Türkiye'den geçmekte ve bu göç yollarından bir tanesinde Seyfe Gölü Kuş Cenneti bulunmaktadır. Mucur'un, Kırşehir'in tek ve Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne yeterince değer verdiğimiz söylenemez. Ancak yapılan ve yapılacak çalışmalarla hak ettiği değere ulaşmalıdır. Sulak alanların bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklim elemanlarına olumlu etki yaparlar. Sulak alanımızı korumak adına, besleyen kaynaklardan aşırı miktarda su çekilmemeli, tarımsal ve evsel atıklardan kaynaklanan kirlenmeler olmamalı, kuşların, sürüngenlerin ve bunların yavrularının yasa dışı olarak avlanması, yumurtalarının toplanması engellenmeli, su bitkilerinin sökülmesi, sazların yakılması ve turbalıkların yok edilmesi önlenmelidir."