2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü

Orman ve Su İşleri II. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, sulak alanların ekolojik önemlerin yanında tarih boyunca insan toplulukları ile ilişkileri nedeniyle kültürel süreçleri de biçimlendirildiğini bildirdi.





Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, sulak alanların korunması sözleşmesinin 2 Şubat 1971 yılında imzalandığını hatırlatarak, sulak alanların birçok öneminin yanında afetleri önlemede de riskleri azaltmak için etkili bir yöntem olarak kullanıldığını kaydetti.



Sulak alanların yeryüzünün en çeşitli ve üretken ekosistemleri olduğunu belirten Bulut, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı sağlayan sulak alanlar, yalnız ülkemiz için değil tüm dünya açısından önemlidir. Sulak alanlar ekolojik önemlerinin yanında tarih boyunca insan toplulukları ile ilişkileri nedeniyle kültürel süreçleri de biçimlendirmiştir.



Sulak alanlar yeraltı suyu deşarjı, taşkın kontrolü, taban suyunun dengelenmesi, iklim üzerinde olumlu etkileri ile balıkçılık, hayvancılık, sazlıklardan doğrudan yararlanma, rekreasyon etkinliklerine sağladıkları olanaklarla ülke ekonomisini olumlu anlamda etkiler."