2'si 1 Arada
Ahmet Kazanbal'ın yönettiği tek perdelik romantik komedi "2'si 1 Arada", 12 Nisan'da Aydın Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Ahmet Kazanbal'ın yönettiği tek perdelik romantik komedi "2'si 1 Arada", 12 Nisan'da Aydın Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Tek Perde Romantik Komedi
Oyuncular: Cemal Hünal, Neslihan Yeldan, Ruhi Sarı, Duygu Şen
Uyarlayan/ Yönetmen: Ahmet Kazanbal
Kompozitör: Mehmet Kazanbal
Müzik: Miya - A Capella Boğaziçi
Sanat Yönetmeni: Ceyda Caba
Işık: Hasan Demir
Görsel Sanat ve Tasarım: Gate Production Sahne İşleri
Yapım: Gate Production
Dominant bir kadın olan Oya, kocasına sürpriz yapmak için seyahatten eve erken gelir. Evde kocası Tuna da Oya'yı terk etmek üzere hazırlanmaktadır. Bu kötü sürprizle karşılaşan Oya çılgına döner ve durumu bambaşka bir boyuta taşır. Oyunun bundan sonrası eve Tuna'nın sevgilisinin gelmesi üstüne bir de eve hırsızın girmesiyle daha da karmakarışık bir hal alır. Kaosa dönen ev hali oldukça komiktir de... "Kadının fendi bu sefer galip gelecek mi?" sorusunun cevabı siz izleyicileri bekliyor.
Detaylar :
İl : Aydın
İlce : Merkez
Mekan : Aydın Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Hasanefendi Mah. 1913 Sokak No: 67
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00
Kategori : 2'si 1 Arada
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır