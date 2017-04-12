2'si 1 Arada

Ahmet Kazanbal'ın yönettiği tek perdelik romantik komedi "2'si 1 Arada", 12 Nisan'da Aydın Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

2'si 1 Arada

Ahmet Kazanbal'ın yönettiği tek perdelik romantik komedi "2'si 1 Arada", 12 Nisan'da  Aydın Kültür  Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Tek Perde Romantik Komedi

Oyuncular: Cemal Hünal, Neslihan Yeldan, Ruhi Sarı, Duygu Şen

Uyarlayan/ Yönetmen: Ahmet Kazanbal

Kompozitör: Mehmet Kazanbal

Müzik: Miya - A Capella Boğaziçi

Sanat Yönetmeni: Ceyda Caba

Işık:  Hasan Demir

Görsel Sanat ve Tasarım: Gate Production Sahne İşleri

Yapım: Gate Production

Dominant bir kadın olan Oya, kocasına sürpriz yapmak için seyahatten eve erken gelir. Evde kocası Tuna da Oya'yı terk etmek üzere hazırlanmaktadır. Bu kötü sürprizle karşılaşan Oya çılgına döner ve durumu bambaşka bir boyuta taşır. Oyunun bundan sonrası eve Tuna'nın sevgilisinin gelmesi üstüne bir de eve hırsızın girmesiyle daha da karmakarışık bir hal alır. Kaosa dönen ev hali oldukça komiktir de... "Kadının fendi bu sefer galip gelecek mi?" sorusunun cevabı siz izleyicileri bekliyor.

Detaylar :

İl : Aydın

İlce : Merkez

Mekan : Aydın Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Hasanefendi Mah. 1913 Sokak No: 67

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : 2'si 1 Arada

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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