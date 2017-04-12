Ahmet Kazanbal'ın yönettiği tek perdelik romantik komedi "2'si 1 Arada", 12 Nisan'da Aydın Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



Tek Perde Romantik Komedi



Oyuncular: Cemal Hünal, Neslihan Yeldan, Ruhi Sarı, Duygu Şen



Uyarlayan/ Yönetmen: Ahmet Kazanbal



Kompozitör: Mehmet Kazanbal



Müzik: Miya - A Capella Boğaziçi



Sanat Yönetmeni: Ceyda Caba



Işık: Hasan Demir



Görsel Sanat ve Tasarım: Gate Production Sahne İşleri



Yapım: Gate Production



Dominant bir kadın olan Oya, kocasına sürpriz yapmak için seyahatten eve erken gelir. Evde kocası Tuna da Oya'yı terk etmek üzere hazırlanmaktadır. Bu kötü sürprizle karşılaşan Oya çılgına döner ve durumu bambaşka bir boyuta taşır. Oyunun bundan sonrası eve Tuna'nın sevgilisinin gelmesi üstüne bir de eve hırsızın girmesiyle daha da karmakarışık bir hal alır. Kaosa dönen ev hali oldukça komiktir de... "Kadının fendi bu sefer galip gelecek mi?" sorusunun cevabı siz izleyicileri bekliyor.



Detaylar :



İl : Aydın



İlce : Merkez



Mekan : Aydın Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Hasanefendi Mah. 1913 Sokak No: 67



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : 2'si 1 Arada



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır