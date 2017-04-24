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2- Şehit Turgut Kurtçu Topraga Verildi
2- Şehit Turgut Kurtçu Topraga Verildi
24 Nisan 2017 Pazartesi 15:48
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[9538301] DHA
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