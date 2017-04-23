2 Otomobil Kavşakta Çarpıştı: 8 Yaralı

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Erenler Çaykışla Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 54 KR 182 plakalı ve 34 FNC 43 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. İki araç çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savruldu. Otomobillerde sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Selma Yel, Kübra Yel, Lamiya Yel, Muharrem Yel, Kerem Palazoğlu ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı karayolunda, araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Adapazarısakarya