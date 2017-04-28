2 Milyondan Fazla Satan Kitap Beyazperdeye Uyarlandı



KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA DİKKAT ÇEKİYOR

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Atilla Gökbörü'nün yönetmen koltuğuna oturduğu film, zengin kadrosuyla dikkat çekiyor. Unutulan değerleri canlı tutarak, kültürel yozlaşmanın önüne geçmeyi amaçlayan film, Türkiye genelinde 60'ı aşkın sinema salonunda sinemaseverlerle buluştu.

Raif Cilasun tarafından 1975 yılında kaleme alınan ve 2 milyondan fazla satan "Bir Annenin Feryadı" isimli eser, Yeşilçam'ın önemli yönetmenlerinden Atilla Gökbörü tarafından beyaz perdeye taşındı. 1970'li yıllarda geçen film, dönemin sosyal çalkantıları ile muhafazakar aile yapısındaki değişimleri anlatıyor.

Türk kültürünü ve unutulan değerleri canlı tutmayı amaçlayan filmin başrollerini Mertkan Arat, Behice Maurer, Altan Akışık ve Rüzgar Memişoğlu paylaşıyor. Olaydan olaya savrulan İhsan'ın hikayesini anlatan film, 28 Nisan'da, Türkiye genelinde 60'ı aşkın sinema salonunda sinemaseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile çekimleri gerçekleştirilen film ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da tavsiye ediliyor.

FİLMİN HİKAYESİ

1970'li yıllar, İstanbul. Fatih semtinden Şişli semtine taşınan Özütemiz Ailesi çocuklarını modern yetiştireyim derken onları öz kültürlerinden kopardıklarını fark edememişlerdir. İstiklal Savaşı Gazisi Onbaşı Hacı Arif Bey, torunlarının modern çağın yozlaşmış kültürüne kapılıp özünden kopmaması için milli ve manevi değerlerimizi öğretme çabasındadır. Bu arada oğulları İhsan üniversiteyi okumak için yurt dışına gitmek zorunda kalır. Ancak Avrupada başına gelen olaylar Anneyi feryat ettirecektir. Filimde olaydan olaya savrulan İhsan'ın ibret dolu hikayesi anlatılmaktadır.