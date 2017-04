2 Milyon Müşterisine 70 Milyon TL Fayda Sağladı

Vodafone, "Avantaj Cepte" ve "Vodafone Yanımda" gibi mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiği marka iş birliği kampanyalarıyla son 1 yılda 2 milyon müşterisine yaklaşık 70 milyon TL fayda sağladı.



Şirket açıklamasına göre, müşteri memnuniyetinde çıtayı yükseltmeye devam eden Vodafone, "Avantaj Cepte" ve "Vodafone Yanımda" gibi mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiği yüzlerce marka iş birliği kampanyası ile son 1 yılda 2 milyon müşterisine 70 milyon TL'ye yakın fayda sağladı.



Vodafone, sunduğu avantajlı programlar ve fırsatlarla abonelerine sevdikleriyle birlikte ücretsiz sinema keyfi, Yemeksepeti'nde indirimli menü fırsatları, Big Chefs'te her gün ücretsiz Türk kahvesi ve sürpriz hediyeler gibi pek çok fayda sağladı.



Ayrıca, Budget'da yüzde 50 indirimli araç kiralama, VIP havaalanı transferi, ücretsiz otopark, harç pulu, havalimanlarında hızlı geçiş ve ücretsiz lounge girişi gibi hizmetlerle Vodafone'luların yolculuk deneyimini iyileştirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şirket olarak dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda müşterileri, yaptıkları her işin merkezine yerleştirdiklerini ifade etti.



Aksoy, "Stratejimiz, her bir müşterimize bizim için değerli olduklarını hissettirmeye, müşterilerimizin sorun ve şikayetlerini olabildiğince hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmaya dayanıyor. Müşteri memnuniyetinde çıtayı hep yukarı taşıma ve abonelerimize sadece belli dönemlerde değil yıl boyu avantajlar yaşatma hedefiyle hayata geçirdiğimiz Avantaj Cepte ve Vodafone Yanımda gibi mobil uygulamalarımızdan gerçekleştirdiğimiz kampanya ve fırsatlarla son 1 yılda 2 milyon Vodafoneluya yaklaşık 70 milyon TL fayda sunduk. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını mobil teknolojilerle kolaylaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.