2 Milyon Euro Karşılığında İmzalar Atılacak!

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden beri Serdar Taşçı'yı çok isteyen teknik direktör Ersun Yanal, bu transferi bitirmeye ilk kez bu kadar yakın.



Sezon sonunda Spartak Moskova kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki başarılı stoper ile temas kuruldu.



Serdar'a, 2 milyon Euro'nun üzerinde garanti ücret teklif edilecek.



Bir miktar da imza parası verilecek. Almanya Milli Takımı'nda 15 maça çıkan, Bayern Münih'te de oynayan Serdar Taşçı, Fırtına'ya gelmesi halinde savunmanın yeni lideri olacak.



(Fanatik)