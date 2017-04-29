Suriye, Irak, Afganistan ve birçok coğrafyada gördükleri zulüm, yaşadıkları savaş ve çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk edip Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan ailelerin çocukları için Türk Kızılayınca "2. Mavi Çocuk Festivali" düzenlendi.



Mavi Göl'de gerçekleştirilen festivale katılan Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin birincisinin geçen yıl Türkmen çocuklarına yönelik düzenlendiğini hatırlattı.



Bu yılki festivalin aynı isimle 6 ilde daha gerçekleştirildiğini aktaran Güllüoğlu, Adana, Bolu, Bursa, Kütahya, İzmir, Sivas Kızılay il şubelerinin desteğiyle binlerce çocuğun bu eğlenceye dahil edildiğini anlattı.



Festivale bin kişinin katıldığını, bunların 500'ünün çocuk olduğunu belirten Güllüoğlu, minikler için bir günlerini dolu dolu geçirecekleri bir etkinlik hazırladıklarını dile getirdi.



Güllüoğlu, "Kızılay olarak yediden yetmişe hatta anaokulundan başlayarak, bir insan hayatının tüm safhalarında görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Bugün çocuklar için aktivitelerimiz var. Bundan sonra da her yaş grubu için etkinliklerimiz devam edecek." dedi.



Halep'te yaşanan katliamı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ile kardeşlerinin de festivale katıldığını aktaran Güllüoğlu, Alabed'in kardeşleri ve diğer çocuklarla festivalin tadını çıkardığını ifade etti.



Çocukların güvenli ortamlarda yaşaması gerektiğini belirten Bana Alabed de festivalde arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.