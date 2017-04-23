2 Mahkemenin 1 Yılda Baktığı Kadar Dosya Uzlaşmayla Çözüldü

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 4 ayda 2 bine yakın dosyada kitap bağışı, okul boyama, giysi yardımı gibi anlaşmalarla tarafların uzlaşmasını sağladı. Bir mahkemenin 1 yılda ortalama bin dava dosyasına baktığı Adana Adliyesi'nde taraflar arasındaki husumetler 1 gün gibi kısa sürede barışla çözülürken, dosyaların dava sürecinden düşmesiyle yargı yükü de azalmış oldu.



Resmi Gazete'de 2 Aralık 2016'da yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun 253. ve 254. maddelerinde de yargı yükünün azaltılması için uzlaştırma usullerinde düzenlemeye gidildi. Düzenleme kapsamında tehdit, hakaret, mala zarar verme, basit hırsızlık ve basit dolandırıcılık gibi suç unsurlarında soruşturma aşamasında cumhuriyet savcıları veya kovuşturma aşamasında hakimler dosyayı uzlaştırma bürolarına yönlendirmeye başladı. Bilirkişi olarak görevlendirilen uzlaştırmacılar da, tarafların yargı sürecine gerek kalmadan anlaşmalarını sağladı.



4 ayda bin 833 dosyada uzlaşma sağlandı



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda görevlendirilen uzlaştırmacılara, yasal değişikliğin ardından savcılıklardan bin 429, mahkemelerden de 2 bin 625 dosya sevk edildi. Henüz dava açılmadan savcılık soruşturması aşamasında uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyalardan 930'u, mahkeme aşamasında hakimlerin gönderdiği dosyaların ise bin 214'ü anlaşmayla sonuçlandırıldı. 4 ay içinde toplam bin 833 dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığı Adana'da, kimi uzlaşmalar 1 gün gibi kısa bir sürede, kimi ise yasal süre olan 30 günde tamamlandı. Bir mahkemenin 1 yılda ortalama bin dava dosyasına baktığı Adana Adliyesi'nde, taraflar uzlaşma sağlayarak Yargıtay süreci ile birlikte yıllarca devam eden yargılamalardan da kurtulmuş oldu. Uzlaşmalarda müşteki ve şüpheliler Sevgi Evleri ve Mehmetçik Vakfı gibi kurumlara bağış, okul boyama, özür dileme, diş yaptırma, kitap ve giysi yardımı gibi konularda anlaşarak aralarındaki husumeti barışla sonuçlandırdı.



"Toplumsal barışa katkı sağlıyor"



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uzlaştırmanın, ceza adalet sistemini cezalandırıcı bir süreçten işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürmeyi amaçladığını söyledi. Uzlaşmayla mağdurların haklarının korunmasının yanı sıra suç faillerinin de ceza vermek yerine topluma kazandırılmasının sağlandığını belirten Yeldan, "Uzlaşma ile fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişme çözülürken, mağdurun zararının kısa sürede giderilmesi amaçlanıyor. Bu, hem taraflar hem toplumsal barışa katkı sağlarken, mahkemelerin iş yükünü de azaltıyor. Adana'da 4 ay içinde 2 bine yakın dosyada uzlaşma sağlandı. Bu sayı, 1 yılda 2 mahkemenin ortalama baktığı dosya sayısı kadar" dedi. - ADANA