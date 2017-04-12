2 Mahallenin Yoluna 12 Bin Metrekarelik Kilit Parke

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Soma'nın Kozan ve Avdan Mahallelerinin kullandığı mezarlık yolunda kilit parke taşı döşeme çalışması başlattı. Devam eden çalışmayı Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım da yerinde inceledi.

Çalışma hakkında bilgiler aktaran Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Soma gelişmeye devam ediyor. İlçemizde asfalt çalışmalarının yanı sıra parke taş döşeme çalışmaları da yaparak vatandaşlarımıza konforlu ulaşımı sağlıyoruz. Bu kapsamda da Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kozan ve Avdan Mahallelerinin kullandığı meza