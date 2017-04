2 liseli kız 3 gündür kayıp

Ailelerin endişeli bekleyişleri devam ediyor



ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Fatsa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Melike Türkan ve Nazlı Özdemiriçin aileleri başına kötü bir şey gelmelerinden endişe ettiklerini belirterek herkesten yardım istediler.

Nazlı Özdemir'in ağabeyi Servet Özdemir, kardeşinin Salı günü evden ayrılarak okula gittiğini ve bir daha geri dönmediğini belirterek, "Sabah işe gittim. Kız kardeşim Nazlı evden sabah çıkarken anneme sarılıp öperek ayrılmış. Okula gidiyor ve dolmuş şoförü de okula kadar bıraktığını bizlere belirtti. Okula gittikten sonra nasıl ayrıldığını bilmiyoruz. Okulda kamera olmadığı için tespitte edemedik. İşten eve geldiğimde babam bana kız kardeşimin kayıp olduğunu söyledi. Çok kötü ve perişan durumdayız. Annem perişan, hastanede yatıyor. Babam ise yıkılmış bir durumda beklemede. Kardeşim her neredeysen çık ve gel, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Biz seni çok seviyoruz, bizim meleğimizsin çık gel. En son okulun aşağısında bulunan bir iş yerinde gözükmüş. Akşamında da Yalıköy Mahallesi duruklarının orda gözükmüşler. Telefonundan sinyal almaya çalışıyoruz fakat hiç bir yerde kendisi yok. Çevre illerde aramalara başladık. Giresun'da gördük diye bir ihbar geldi bize. Gittik baktık fakat orada da bulamadık. Ümitlerimizi kesmek istemiyoruz fakat insanın aklına her şey geliyor. Kaybolduğu gönden bu yana hiç uyumuyoruz. Her yeri arıyoruz fakat bizim aramamız çok da geniş çaplı olamıyor. Boş durmamak için her söylenen yere gitmeye çalışıyoruz. Canımızı, ciğerimizi bulmak için her yeri arıyoruz. Sosyal medya hesabı yok, herhangi gittiğinde bir mesaj falan yazmamış. Okulunda başarılı bir öğrenciydi. Aramızda herhangi bir tartışma veya farklı bir durum olmadı. Her şeyini bizimle paylaşır, bizler de yardımcı olurduk. Jandarma ve polis bulunması için kız kardeşimi ve arkadaşını geniş çaplı araştırma başlattı. Emniyet güçlerimiz elinden geldiği her şeyi yapıyorlar. Türkiye genelinde her nerede olursa olsun bir resmi işlem yapıldığında yeri tespit edilecek. Kardeşim, Allah rızası için geri dön. Annem çok perişan, babam yıkıldı. Dün akşam zor hayata döndürdük. Biz seni çok seviyoruz. Lütfen evine geri dön" dedi.

"Onu okutmak için okulumuzdan olduk"

Kayıp olduğu günden bu zamana kadar aramadık, sormadık yer kalmadığını belirten Nazlı'nın diğer ağabeyi Sercan Özdemir ise, "Her yeri arıyoruz fakat kendisinden halen haber alamadık. Kardeşimizin evine sağ salim dönmesini istiyorum. Herkesin dediğini çok önemsiyoruz ve o duruma göre aramalarımızı yapıyoruz. Çaresiz kaldık ve biran önce bulunmasını istiyoruz. Kardeşim 2001 doğumlu ve lise 2. sınıfa gidiyordu. Çok başarılı bir öğrenciydi. Hiçbir şeyini eksik etmedik. Onu okutmak için okulumuzdan olduk. Onun geleceği için çalıştık. Kardeşimin evine geri dönmesini istiyoruz. Ailesinden yana hiçbir sıkıntısı yoktu. Kaybolmadan öncede bana daha çok sevgi gösterisinde falan bulundu, anneme de ayrılırken bayağı bir sarılmış. Kaybolduğundan bu zamana kadar o gidiş o gidiş. Lütfen herkesten bu konuda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Babadan çağrı

Melike Türkan'ın babası Habil Türkan ise sosyal medya hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Canım kızım Melike, derdimiz sıkıntımız sen oldun. Seni cidden çok merak ediyoruz. Eğer bizden korkup utanıp çıkmıyorsan ne olursa olsun bizi ara. Ne olursa olsun ben her zamanki gibi yanındayım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Fatsa Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatsalı vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından kayıp kızların fotoğraflarını paylaşarak ailelere destek oluyorlar.