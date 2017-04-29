2'li Bale

...Detaylar : İl : Ankaraİlce : AltindağMekan : Ankara Devlet Opera ve BalesiMekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00Kategori : 2'li BaleTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.

2'li Bale

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Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Ankara Devlet Opera ve Balesi

Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Kategori : 2'li Bale

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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