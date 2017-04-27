2'li Bale
...Detaylar : İl : Ankaraİlce : AltindağMekan : Ankara Devlet Opera ve BalesiMekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00Kategori : 2'li BaleTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.
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Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Ankara Devlet Opera ve Balesi
Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Kategori : 2'li Bale
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io