İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Öğrenci Kulübü (İÜKÖK) olarak, 29-30 Nisan tarihlerinde ikincisini gerçekleştireceğimiz Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu'yla karşınızdayız. Her biri farklı bir kök hücre tipi ve uygulaması ile ilgili olacak oturumlarda birbirinden değerli hocalarımızın sunumlarına ek olarak, düzenleyeceğimiz yaz staj programının da ayrıca tanıtımı yapılacaktır ve katılımcılarımıza özel süprizlerimiz bulunacaktır. Üniversite, sınıf, bölüm ayrımı olmaksızın ilgili bütün arkadaşlarımızı sempozyumumuza bekliyoruz.



Biletler için: https: //www.biletino.com/event/eventdetail/3544 (Bilet almakta sıkıntı yaşayan katılımcılarımız info@iukok.com adresine mail atabilirler.)



Etkinliğimiz sertifikalıdır ve katılım ücreti 20 TL' dir. KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR!







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu



Mekan Adresi : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi



Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 2. Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu



Tür : Sempozyum



Ücretlimi? : Hayır