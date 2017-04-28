2. Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Öğrenci Kulübü (İÜKÖK) olarak, 29-30 Nisan tarihlerinde ikincisini gerçekleştireceğimiz Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu'yla karşınızdayız.

2. Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Öğrenci Kulübü (İÜKÖK) olarak, 29-30 Nisan tarihlerinde ikincisini gerçekleştireceğimiz Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu'yla karşınızdayız. Her biri farklı bir kök hücre tipi ve uygulaması ile ilgili olacak oturumlarda birbirinden değerli hocalarımızın sunumlarına ek olarak, düzenleyeceğimiz yaz staj programının da ayrıca tanıtımı yapılacaktır ve katılımcılarımıza özel süprizlerimiz bulunacaktır. Üniversite, sınıf, bölüm ayrımı olmaksızın ilgili bütün arkadaşlarımızı sempozyumumuza bekliyoruz.

Biletler için:  https: //www.biletino.com/event/eventdetail/3544 (Bilet almakta sıkıntı yaşayan katılımcılarımız info@iukok.com adresine mail atabilirler.)

Etkinliğimiz sertifikalıdır ve katılım ücreti 20 TL' dir. KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR!

 

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu

Mekan Adresi : İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 2. Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu

Tür : Sempozyum

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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