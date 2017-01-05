2 Kıza Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Şüpheli Hakim Karşısında

Eskişehir'de, 15 yaşındaki iki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu olan şüphelinin yargılanmasına başlanıldı.



Eskişehir'de oto alım satımı yapan İ.D. hakkında 2013 yılından itibaren 15 yaşındaki Z.N.T. ve F.A.Y.'yı 'cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bıraktığı' gerekçesiyle açılan davanın görülmesine 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra mağdur yakınları ile avukatlar katıldı.



Duruşmada ifade veren tutuklu sanık İ.D., 5 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Z.N.T. ben babasından dolayı tanıyorum. Z.N.T.'nin teyzesi ile ilişkim vardı. Z.N.T.'nin babası da benim uzun süredir arkadaşımdır. Üzerime atılan suç nedeniyle ticari itibarımı altüst ettiler. Z.N.T.'nin babası Ş.T.'nin evine sık sık giderdim. Çocuklarının okumak istemediğini liseyi bile bitiremeyeceğini belirterek okul biter bitmez kızlarını evlendireceklerini söylüyorlardı. O dönemde ben eşimden boşanmıştım. Kızlarını benimle evlendirmek istediklerini sezinledim. Arkadaşım Ş.T.'ye benimle görüşmeye gelirken kızını getirmemesini söyledim. F.A.Y. de ilk başta tanık iken daha sonra mağdur olarak karşıma çıkartıldı. Z.N.T.'nin beni sürekli aradığını ailesi de biliyordu. Aradığında da ailesi ile yaşadığı sıkıntıları anlatıyordu. Ben yaklaşık 3-4 yıldır iktidarsızım. Bu konuda raporum da vardır. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.



Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Z.N.T.'nin babası Ş.T. ise konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Sanık İ.D. benim 2008 yılından beri arkadaşım, kardeşim, can dostum gibiydi. Sanık benim kızımın 2000 doğumlu olduğunu çok iyi bilmektedir. Kendisi ile ticari bir ilişkimiz, bir husumetimiz yoktur. Babası yaşında birisiyle kızımı evlendirmem mümkün mü? Bu olayın ortaya çıktığı zamana kadar kardeşim gibiydi. Evime gelip, giderdi. Şikayetçiyim."



Mağdur Z.N.T. ise bir çok kez sanıkla birlikte olduklarını ifade ederek, "Sanık babamın ve teyzemin arkadaşıdır. Sabah okula giderken beni alıyordu ve ormanlık alana götürüyordu. İlk kez 8'inci sınıfa gittiğim 14 yaşında benimle birlikte oldu. Bana çok iyi davranıyordu, ilk başlarda kendi isteğimle gitmeme rağmen daha sonra olanları aileme söylemekle tehdit ederek yanına gitmemi istiyordu. Ondan korkuyordum. Ben ona hiç dur diyemedim. Çünkü o benden çok güçlüydü. Her buluşmamızda benimle birlikte olmak istiyordu. Okula giderken yanımda gördüğü arkadaşım F.A.Y.'yi gördü ve onu da yanına götürmemi, tanıştırmamı istedi. Benim başıma gelenler arkadaşımın da başına geldi" diye konuştu.



Duruşmaya katılan diğer mağdur F.A.Y. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, duruşmada olayı şu şekilde anlattı:



"Beni de aynı şekilde aileme söylemekle tehdit ederek birlikte oldu. Kendisiyle birlikte olmazsak ailemize söyleyeceğini belirtiyordu. İlk kez 10'uncu sınıfa giderken birlikte olduk ve 5-6 kez çeşitli zamanlarda ilişkiye girdik."



Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR