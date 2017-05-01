2. Kitap Fuarı'na Büyük İlgi

Niğde Belediyesi'nin, Ömer Halisdemir Meydanı'nda açtığı 2. Kitap Fuarı, kitapseverlerin akınına uğruyor. Fuarı ziyaret ederek konuk yazarlar ve yayınevi temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Akdoğan, Kitap Fuarı'na gösterilen büyük ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.



28 Nisan'da açılan ve 7 Mayıs'a kadar devam edecek olan 2. Kitap Fuarı, vatandaşların büyük ilgisini çekti. 170 yayınevinden 130 yazarı ağırlayan ve onbinlerce kitabı, Niğdeli kitapseverlerle buluşturan 2. Kitap Fuarı'nda ünlü yazarların imza günleri ve söyleşi programları da dolu dolu geçiyor.



Başkan Akdoğan kitap fuarını ziyaret etti



Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da sık sık fuar alanını ziyaret ederek, yazarlar, şairler, yayınevi temsilcileri ve kitapseverlerle bir araya geliyor. Tüm stantları tek tek gezen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz kitap fuarına hemşehrilerimiz beklenin üzerinde bir ilgi göstermişti. Biz de bu yıl kitap fuarının kapasitesini iki katına çıkardık. Fuarımıza katılan yayınevi ve yazar sayısı da 2-3 katına çıktı. Bu yıl da gerçekten fuara büyük ilgi var. Ben, Niğde'mize teşriflerinden dolayı tüm yazar ve şairlerimize, yayınevi temsilcilerimize ve fuara büyük ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz kitap fuarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini şimdiden ifade etmek istiyorum" dedi.



Başkan Akdoğan, yazarlara tarihi eserleri gezdiriyor



Bu arada Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, konuk yazarlara Niğde'nin tarihi eserlerini ve doğal güzelliklerini de gezdiriyor. Tarihi Bedesten Çarşısı'nı Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ile birlikte gezen ünlü yazar Mete Yarar, Niğde'nin tarihi eserlerinin yanısıra doğal güzelliklerinin de buraya ilk kez gelenleri cezbettiğini belirterek, "Niğde, her yönüyle güzel bir şehrimizdir. Medeniyetlerin yaşatıldığı bu kentte, sıcakkanlı Niğdelilerle bir arada olmaktan ziyadesiyle mutluluk duydum" diye konuştu. - NİĞDE