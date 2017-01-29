2 Kişinin Öldüğü Evin Sahibine 10 Bin TL Ceza

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde cinayet suçundan tutuklanmasından 5 ay önce tahliye olan ve yeğeni 23 yaşındaki Şeyma Soyuipek'i göğsünden tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden 35 yaşındaki Turan Sert'in öldüğü evin sahibi T.D.'ye evde kalanların kimliklerini polise bildirmediği gerekçesiyle 10 bin TL para cezası uygulandı.



Muhammet Özütok'un öldürülmesi ile ilgili 2005 yılında cezaevine giren Turan Sert, yaklaşık 5 ay önce tahliye edildi. Sert, Adnan Menderes Havalimanı'ndaki bir kafede kasiyer olarak çalışan yeğeni Şeyma Soyuipek ile, geçen salı sabah saatlerinde Egekent Semti 8846 Sokak'taki T.D.'ye ait daireyi kiraladı. Akşam saatlerinde daireye gelen ev sahibi, kira kontratını imzalatmak için Sert ile yeğeninin bulunduğu evin ziline bastı. Kapı açılmayınca kendi anahtarını kullanmak isteyen ev sahibi, açamayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, dairenin salonunda Şeyma Soyuipek ile amcası Turan Sert'in cansız bedenlerini buldu.



ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ



Evde yapılan incelemede, bir miktar esrar bulunurken, Turan Sert'in, genç kızı tabancayla göğsünden vurduktan sonra aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Tabanca, Sert'in cesedinin yanında bulundu. Amca ve yeğeninin cansız bedenleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Genç kızla Turan Sert cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Şeyma Soyuipek'in babasının bir süre önce, Sert olan soyismini değiştirdiği öğrenildi. Polis cenaze törenin ardından Sert ile Soyuipek'in ailesiyle yakınlarının ifadesine başvurdu. Ancak olayın nedeniyle ilgili bir bilgi elde edilemedi.



EV SAHİBİNE CEZA



OIayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, evin sahibi T.D. hakkında da işlem yapıldığı ortaya çıktı. Evi günlük eşyalı olarak kiraya verdiği belirtilen T.D.'ye, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kimlik bildirim kanunda yapılan yeni düzenleme uyarınca evde kalanların kimliklerini polise bildirmediği için 10 bin TL para cezası uygulandı.



- İzmir