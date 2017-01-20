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2- Kırgızistan'da Düşen Kargo Uçağında Yaşamını Yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı Son...
2- Kırgızistan'da Düşen Kargo Uçağında Yaşamını Yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı Son...
20 Ocak 2017 Cuma 12:05
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[9180900] DHA
İbrahim Gürcan
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Pilot
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