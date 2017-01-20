2- Kırgızistan'da Düşen Kargo Uçağında Yaşamını Yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı Son...

2- Kırgızistan'da Düşen Kargo Uçağında Yaşamını Yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı Son...

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İbrahim Gürcan, Kırgızistan, Pilot
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