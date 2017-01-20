CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki anayasa görüşmelerinin ikinci turunda, dün akşam bazı kadın milletvekilleri arasında çıkan kavgada yaralanan İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
2- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki Kavgada Yaralanan Şafak Pavey'e Ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki anayasa görüşmelerinin ikinci turunda, dün akşam bazı kadın milletvekilleri arasında çıkan kavgada yaralanan İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
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