2 Katlı Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Sofular köyünde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Yangın, öğle saatlerinde Şükrü ve Bedir Gocakaya kardeşlere ait 2 katlı ahşap bir evde çıktı. Evde yakılan sobanın bacasından çıkan kıvılcımlar çatıyı tutuşturdu. Çatıdan yükselen alevleri gören köy sakinleri, içeride bulunan 85 ve 90 yaşındaki kardeşlerin dışarıya çıkmasını sağladı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar ise tankerden su doldurdukları kovalar ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK