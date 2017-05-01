2 Kardeşi ile Eşlerini Öldüren Zanlı: Söylenecek Bir Şey Yok (2)

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde su aboneliği yüzünden tartıştığı 2 kardeşi ile onların eşlerini öldürüp, yeğenini de yaralayan Yusuf Albayrak, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Albayrak, "Söylenecek bir şey yok artık olan oldu" dedi.



Ceyhan'a bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında, Yusuf Albayrak (55), 3 katlı binada birlikte oturdukları kardeşleri Mustafa (44) ve Ahmet Albayrak (40) ile tartışırken cinnet geçirdi. Yusuf Albayrak, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kardeşlerine kurşun yağdırdı. Mustafa ve Ahmet Albayrak olay yerinde yaşamlarını yitiriken, Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm (32) ve Teslime Albayrak'ı (35) da çalıştıkları tarlaya gidip vurarak öldürdü. Tarladaki annesi Gülsüm'ün yanında bulunan Furkan Albayrak (9) da açılan ateşte ağır yaralandı.



İşlediği cinayetler sonrası kullandığı tabanca ile intihar etmek isteyen Yusuf Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Furkan Albayrak'ın kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaşamlarını yitiren 4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Yusuf Albayrak'ın verdiği ifadesinde, olayın su aboneliği yüzünden yaşandığını ileri sürdüğü öğrenildi. Albayrak, ifadesinde oturdukları 3 katlı binanın su aboneliğinin kendi adına olduğunu, suyu ortak kullandıklarını, TIR şoförü olduğu için bazı aylar eve gelemediğini, son gelişinde de su faturasının ödenmediğini görünce kardeşleriyle tartıştığını ileri sürdü. Kardeşlerinden kendi adlarına su abonesi olmasını istediğini belirten Albayrak'ı, "Buna karşı çıkan kardeşim Mustafa ve sonradan yanımıza gelen Ahmet ile tartıştık. Eşime zarar verebileceklerini söyleyince 'Ne yapacaksanız şimdi yapın' diyerek önce Mustafa'ya ardından Ahmet'i vurdum. Daha sonra tarlaya gidip, önce Teslime'yi ardından Gülsüm'ü ayağa kaldırıp tabancayla göğüslerinden ve başlarından vurdum. Bu sırada seken kurşunlardan biri yeğenime isabet etti" dediği öğrenildi.



Albayrak'ın gelinleriyle tarlada çalışan babası İlyas Albayrak'ın başına da tabancayı dayayıp, "Sen bu hayırsız evlatları dünyaya getirdin, seni de öldüreyim mi?" dedikten sonra bundan vazgeçip, teslim olduğu sokağa geldiğini anlattığı ileri sürdü.



Sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yusuf Albayrak, gazetecilerin sorusu üzerine, "Olan oldu artık söylenecek bir şey yok" dedi.



Öte yandan Ahmet Albayrak, Teslime Albayrak, Mustafa Albayrak ile Gülsüm Albayrak'ın cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. - Adana