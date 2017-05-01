2 Kardeşi ile Eşlerini Öldüren Zanlı: Söylenecek Bir Şey Yok (2)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ, ZANLI TUTUKLANDI



Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde öldürülen Teslime Albayrak'ın cenazesi ailesi tarafından memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ne getirildi. Göçmenler Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Teslime Albayrak'ın cenazesi Karataş Mahallesi Asri Mezarlığına götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Teslime Albayrak'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Aynı olayda öldürülen Mustafa ve Ahmet Albayrak'ın cenazeleri ise Dokuztekne Mahallesi mezarlığında, Gülsüm Albayrak'ın cenazesi ise Sarımazı Mahallesi mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.



Katil zanlısı Yusuf Albayrak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye),



