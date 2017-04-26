2- Kağızman Şehitleri Erzurum'dan Uğurlandı
KARS'ın Kağızman İlçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen oprasyonda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuşlar Hüseyin Emre Kul ile Tekin Tekin'in cenazeleri, Erzurum'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
KARS'ın Kağızman İlçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen oprasyonda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuşlar Hüseyin Emre Kul ile Tekin Tekin'in cenazeleri, Erzurum'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Erzurum'un Dumlu Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu'nda görevli ve çok iyi iki arkadaş olan Bitlisli Uzman Çavuş Tekin Tekin ile Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul, terör örgütüne yönelik Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen Nurettin Öztürk operasyonuna katıldı. Uzman Çavuşlar Tekin ve Kul, dün saat 13.10'da Dikbaş'ın Tepe Bölgesine geldiklerinde, teröristler tarafından önceden hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Askeri helikopterle Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen şehitlere burada otopsi yapıldı. Bugün sabah morgdan alınan şehitlerin cenazeleri, Askeri havalimanına getirildi.
Şehitler için havalimanında düzenlenen törene Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, daire müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı. Askerlerin özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua ettirdi ve helallik istedi.Törenin ardından kader birliği eden bekar, iki silah arkadaşın cenazeleri askeri uçağa kondu. Şehit Uzman Çavuş Tekin Tekin'in cenazesi Bitlis'in Tatvan İlçesine, şehit Uzman çavuş Hüseyin Emre Kul'un cenazesi ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü. - Erzurum