2 Kadının Öldürülmesi ile İlgili 6 Gözaltı (2)

"SAÇLARINDAN SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER"



Cinayet Bürosu ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, öldürülen 32 yaşındaki Senem Barık ile 20 yaşındaki Zeliha Sevgilibaş'ın, 6 aydan bu yana oturduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde inceleme yaptı. Ailelerinden uzakta kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ı, olaydan 6 saat önce iki otomobille gelenlerin zorla götürdüğünü anlatan komşuları, "Eve gelip kapıyı zorlayarak içeriye girdiler. Ellerinde bıçak vardı, kadınları saçlarından sürükleyerek arabalara doğru götürdüler. Komşular müdahale etmek isteyince, bıçakla tehdit edip, 'Bu namus meselesi, sadece korkutup bırakacağız, siz karışmayın' diye tehdit ettiler" diye bilgi verdi.



Aileden 6 kişiyi gözaltına alan polis, zanlıların olayda kullandıkları 2 otomobili de incelemek için Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çektirdi. Birbirleri ile akraba olan Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ın, aile meclisi kararıyla öldürüldükleri ihtimali üzerinde duran polis, olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



Fatih KARAÇALI/ADANA,



(=