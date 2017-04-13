2 Kadının Cinayet Şüphelisi 6 Kişi Adliyede

ADANA'da fuhuş yaptıkları iddiasıyla, evlerinden zorla götürülüp, işkence sonrasında da boş tarlada öldürülen Zeliha Sevgilibaş (20) ile akrabası Senem Barık (30) cinayetleriyle ilgili aynı aileden 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Merkez Yüreğir İlçesi'nin Başak Mahallesi'ndeki boş tarlada 10 Nisan'da 2 kadın cesedi gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı araştırmada, 3 çocuk annesi Senem Barık ile akrabası 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş'ın, işkence yapıldıktan sonra pompalı tüfek ile öldürüldükleri belirlendi. Çifte cinayetle ilgili araştırma yapan polis, cinayet şüphelisi olarak Doğan Barık'ı (19) gözaltına aldı. Senem Barık'ın uyuşturucu sucundan cezaevinde olan amcası Arap Barık'ın eşi olduğunu söyleyen Doğan Barık, "Yengem, evi terk edip Zeliha ile birlikte fuhuş yapıyordu. Namusumuzu temizlemek için ikisini de ben öldürdüm" diye ifade verdi.



SAÇLARINDAN SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER



Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ın 6 aydan beri oturdukları Cumhuriyet Mahallesi'ndeki komşuları ile görüşen polis, kadınların 2 otomobille gelen 6 kişi tarafından bıçak tehdidiyle saçlarından sürüklenerek kaçırıldığını belirledi. Korktukları için olayı polise ihbar etmediğini söyleyen komşuların verdiği bilgi üzerine Doğan Barık'ın babası Davut (37), kardeşi O.B. (17), amcaları Savaş (30) ve Yahya (27) ile dedesi Hikmet Barık (65) gözaltına alındı.



ÇAPRAZ SORGUDA 'DEDEM ÖLDÜRDÜ' DEDİ



Emniyette çapraz sorguya alınan Doğan Barık, yengesi Senem ile akrabası Zeliha Sevgilibaş'ın aile meclisi kararıyla infaz edildiğini ileri sürdü. Kadınları zorla kaçırıp işkence yaptıktan sonra olayın meydana geldiği boş araziye götürdüklerini anlatan Doğan Barık, cinayeti de dedesi Hikmet Barık'ın işlediğini iddia etti. Dede Hikmet Barık, çocukları ve diğer torunu suçlamayı kabul etmedi.



Adana Emniyet Müdürlüğü'nde 'töre ve namus saiki ile tasarlayarak 2 kişiyi öldürmek' suçundan sorgulanan 1'i çocuk 6 şüpheli ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılardan Doğan Barık babasına "Beni yakmayın" diyerek tepki gösterdi.



- Adana