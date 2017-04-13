2 Kadının Cinayet Şüphelisi 6 Kişi Adliyede (2)

TUTUKLANDILAR



Adana'da fuhuş yaptıkları iddiasıyla, evlerinden zorla götürülüp, işkence sonrasında da boş tarlada öldürülen Zeliha Sevgilibaş ile akrabası Senem Barık cinayetleriyle ilgili adliyeye sevk edilen katil zanlısı Doğan Barık, babası Davut, kardeşi O.B., amcaları Savaş ve Yahya ile dedesi Hikmet Barık tutuklandı.