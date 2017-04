2. İslami İlimler Olimpiyatı" Ödül Töreni

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, imam hatip liseleri arasında, bu yıl ikincisi düzenlenen "İslami İlimleri Olimpiyatı" ödülleri sahiplerini buldu.



İstanbul'daki 196 imam hatip lisesinin ortaokul bölümlerinde öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri arasındaki yarışmanın ödüllerinin takdimi için, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bir program düzenlendi.



Öğrencilerin bilgilerinin sınandığı ve toplum içinde İslami konularda daha etkin bir birikime sahip olmalarının amaçlandığı yarışmada, 260 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.



Yarışmanın birinciliği ve üçüncülüğünü Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ikinciliği ise Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi elde etti.



Birinciye, 3 kişilik umre ve 5 bin lira, okuluna 5 bin lira ve danışman öğretmenine ise bin lira para ödülü verildi. İkinciye 4 bin, okuluna 3 bin ve danışman öğretmenine bin lira, üçüncüye ise 3 bin, okuluna 3 bin ve öğretmenine bin lira para ödülü layık görüldü. Ayrıca farklı konularda dereceye giren öğrenciler de dizüstü bilgisayar, tablet ve bisiklet gibi ödüller aldı.



Vali Şahin: "Bilgiye sahip olan asra da dünyaya da sahip olacak"



Ödül töreninde konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, imam hatip liselerinin görevinin, iyi insan yetiştirmek olduğunu, iyi insanın hem maddi hem de manevi teçhizatla donatılmış insan anlamına geldiğini söyledi.



Bu anlamada imam hatiplerin dünyada farklı bir modele sahip olduğunu belirten Şahin, "Bu model Türkiye'de mayasını tuttu, neslini yetiştirdi. Tabii o günkü kıt imkanlara, hatta imkansızlıklara rağmen bugün semeresi ortada. Hepimiz şuna inanmalıyız ki bu semerenin altında yatan en önemli şey samimiyettir, ihlastır. O gün, o okulları açanlar, o okulları idame ettirenler ve o okullarda öğretmenlik yapanlar, onların en bariz vasıfları, ön plana çıkan en önemli özellikleri samimiyetleriydi, ihlaslarıydı." diye konuştu.



Vali Şahin, samimiyet ve ihlasın devam ettirilmesi halinde bugün Türkiye'ye hayrı dokunanlar olduğu gibi yetişmekte olan gençlerin de bütün dünyaya iyiliklerinin dokunabileceğini vurguladı.



Şahin, şöyle devam etti:



"Onun için lütfen sizler bugün kendinizi öyle yetiştirin ki 'dünya sizden imdat bekliyor, dünya sizi bir kurtarıcı edasıyla bekliyor' düşüncesini aklınızdan hiç çıkarmadan ona göre o insanların ihtiyacını karşılayacak şekilde, bilgiyle kendinizi donatın. Aksi takdirde, hep geriye takılıp bakarsak, asıl vazifemizi unuturuz. Sizler, bu milletin asli unsurları, gerçek evlatlarısınız. Sizler hem öğreneceksiniz hem de öğreteceksiniz. Kime öğreteceksiniz? Sizin gibi şansı olup bu bilgileri öğrenmeyen kardeşlerinize, komşularınıza, arkadaşlarınıza, hemşehrilerinize öğreteceksiniz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu nesil elinde silahla değil, elinde kalemle mücadele edecek, elinde kitapla gezecek" şeklindeki sözlerini hatırlatan Şahin, "Elinizden kitabı, defteri kesinlikle eksik etmeyin. Çünkü çağınız bilgi çağı. Bilgiye sahip olan, asra da dünyaya da sahip olacak, geleceğe hükmedecektir." ifadelerini kullandı.



İstanbul Valisi Şahin, "Toplumun ihtiyaç duyduğu her sahada ve her alanda sizler mutlaka bir şeyler söylemeli, bir şeyler yapmalısınız, bir şeyler üretmelisiniz. İnsanlar hep sizin gözlerinizin içine bakmalıdırlar. Bu belki bugün sizin zayıf omuzlarınıza yüklenmiş ağır bir yük gibi ama o omuzlar bu yükün çok daha fazlasını kaldırdı. Siz bunu ispatladınız. İnşallah sizden sonra gelecek nesillere de bu şevki, aşkı sizler taşıyıp aşılayacaksınız." şeklinde konuştu.



Usta: "Geleceğe daha büyük bir umutla yürümekle sorumlusunuz"



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle organize ettiklerinin sadece bir yarışma olmadığını, bunun imam hatip liselerinde okuyan öğrenciler için bir farkındalık oluşturma organizasyonu olduğunu kaydetti.



28 Şubat sürecinde imam hatip okullarının orta okul bölümlerinin kapatıldığını hatırlatan Usta, bu okullardan mezun olan tüm öğrencilerin artık her üniversiteye girebildiklerini dile getirdi.



Belediye Başkanı Usta, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu geçmişleri hatırlamanız mümkün değil ama bunları unutmanızı da istemiyoruz. O günlerde öğrencilere ders veren öğretmenlerin dersten çıkarmaları yetmiyor, meslekten bile çıkarılıyorlardı. Bugün bütün ekiple birlikteyiz. Çok daha donanımlı bir şekilde, sorumlulukla bakmalısınız. Topluma her anlamda bilgi saçan bir anlayış ile yolunuza devam etmek zorundasınız. Geleceğe daha büyük bir umutla yürümek zorundayız. Bu sorumluluklarınızın bilincinde olmak, asla pes etmeden yolunuza daha büyük bir umutla, bilginizi arttırarak devam etmenizdir, bizim sizden beklediğimiz."



Usta, çok bedellerin ödendiğini, kavga döneminin kapandığını, artık herkesin bu ülke ve coğrafyanın geleceği için çalışması gerektiğini dile getirerek, gençlere, "Bu ülkenin ve bu coğrafyanın sizlere ihtiyacı var. Geleceğe daha büyük bir umutla yürümekle sorumlusunuz." diye seslendi.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise imam hatip liselerinin bütün İslam ülkelerine iyi bir model olabileceğini, bu okulların sosyal ve manevi gelişim alanıyla insanı merkeze alıp hizmet sunarak ve gelişerek, yoluna devam edeceğini aktardı.



Ödül törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Ödül töreni, birlikte fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.